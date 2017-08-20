Драка перед равнодушным полицейским набирает просмотры в Казнете

Драка перед сотрудником __ #каканаесть #атдущи #есьже Публикация от Есьже, я приезжий! (@eap_kz) Авг 19 2017 в 1:20 PDT

На опубликованном в Сети видеоролике двое мужчин дерутся на глазах у сотрудника полицииАСТАНА, 20 авг — Sputnik. Драка в непосредственной близости от полицейского стремительно набирает просмотры в интернете. Видеоролик с побоищем на перекрестке был опубликован накануне в группе eap_kz.Двое мужчин в течение длительного времени проводят кулачный бой на дороге: один сбивает другого с ног и пинает. Рядом с дерущимися стоит полицейский регулировщик, который говорит драчунам несколько слов и продолжает регулировать движение на дороге.Один из участников драки, проигрывающий поединок, явно пытается найти помощи у человека в погонах. Однако тот увлечен своим делом.В комментариях к ролику разгорелся спор о том, что должен делать регулировщик в таких случаях, являясь полицейским, но при этом ответственным за координацию автомобильного потока. Мнения высказывались разные — от "уволить сотрудника за бездействие!" до "при чем тут регулировщик, у него своя работа!".Место, где развернулась безобразная сцена, не указывается. Судя по плотному автомобильному потоку и особенностям архитектуры, возможно, это поворот у алматинского рынка "Алтын-Орда".