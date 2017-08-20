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Драка перед равнодушным полицейским набирает просмотры в Казнете

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Драка перед равнодушным полицейским набирает просмотры в Казнете
Кадр видео
На опубликованном в Сети видеоролике двое мужчин дерутся на глазах у сотрудника полиции
АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Драка в непосредственной близости от полицейского стремительно набирает просмотры в интернете. Видеоролик с побоищем на перекрестке был опубликован накануне в группе eap_kz.

Двое мужчин в течение длительного времени проводят кулачный бой на дороге: один сбивает другого с ног и пинает. Рядом с дерущимися стоит полицейский регулировщик, который говорит драчунам несколько слов и продолжает регулировать движение на дороге.
Один из участников драки, проигрывающий поединок, явно пытается найти помощи у человека в погонах. Однако тот увлечен своим делом.

В комментариях к ролику разгорелся спор о том, что должен делать регулировщик в таких случаях, являясь полицейским, но при этом ответственным за координацию автомобильного потока. Мнения высказывались разные — от "уволить сотрудника за бездействие!" до "при чем тут регулировщик, у него своя работа!".
Место, где развернулась безобразная сцена, не указывается. Судя по плотному автомобильному потоку и особенностям архитектуры, возможно, это поворот у алматинского рынка "Алтын-Орда".


Драка перед сотрудником __ #каканаесть #атдущи #есьже

Публикация от Есьже, я приезжий! (@eap_kz)

Источник: Sputniknrwd
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Комментарии ( 2 )

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  • Лесник
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 15:06
Человек по назначению- свисток. Стоять и свистеть.
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 13:33
Полицай сам из таких же..
Странно, что битва происходит прямо на перекрестке.

Думаю, джига в куртке искал у полицая защиты.
 
 

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