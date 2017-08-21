Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном

Ракетный эсминец ВМС США "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский седьмой флот.
Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени.
Как отмечается, "судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита". Как указывается, "согласно первоначальным сообщениям, эсминец получил повреждения в кормовой части". "Поиски и спасательные действия проводятся в сотрудничестве с местными властями", - говорится в сообщении.
На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения. Также указывается, что эсминец движется собственным ходом в порт.
Судно Alnic MC было построено в 2008 году и используется под флагом Либерии для перевозок химических продуктов и нефтепродуктов.
"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6 630 тон составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.
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