Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном

Ракетный эсминец ВМС США "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский седьмой флот.



Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени.



Как отмечается, "судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита". Как указывается, "согласно первоначальным сообщениям, эсминец получил повреждения в кормовой части". "Поиски и спасательные действия проводятся в сотрудничестве с местными властями", - говорится в сообщении.



На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения. Также указывается, что эсминец движется собственным ходом в порт.



Судно Alnic MC было построено в 2008 году и используется под флагом Либерии для перевозок химических продуктов и нефтепродуктов.



"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6 630 тон составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.