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Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 08:35
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
фото: REUTERS
Ракетный эсминец ВМС США "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский седьмой флот.

Инцидент произошел 21 августа ранним утром по японскому времени.

Как отмечается, "судно направлялось в порт Сингапура для рутинного визита". Как указывается, "согласно первоначальным сообщениям, эсминец получил повреждения в кормовой части". "Поиски и спасательные действия проводятся в сотрудничестве с местными властями", - говорится в сообщении.

На данный момент десять моряков числятся пропавшими и пять получили ранения. Также указывается, что эсминец движется собственным ходом в порт.

Судно Alnic MC было построено в 2008 году и используется под флагом Либерии для перевозок химических продуктов и нефтепродуктов.

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6 630 тон составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Швейк
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:25
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Походу как наши олени на дорогах, не смотрел в зеркала, когда назад сдавал. lol
 
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  • Барабашка
  • arelav_74
 Куратор (Посетители) Сегодня, 09:07
Эсминец столкнулся с гражданской посудиной? Это ж нонсенс, йопта! smeh
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Куратор
  • Барабашка
  • Mestnyi
  • arelav_74
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:50
Как вы яхту назовёте, так она и поплывет (с) lol
 
 

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