Илон Маск призвал ООН запретить роботов-убийц

Ведущие специалисты в области робототехники и искусственного интеллекта из 26 стран мира призвали Организацию Объединенных Наций запретить разработку и использование автономного летального оружия, сообщает The Guardian.
Открытое письмо, подписанное в том числе основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском и главой DeepMind Мустафой Сулейманом, призывает ООН блокировать использование автономного летального оружия. Специалисты предупреждают, что новая гонка вооружений грозит миру третьей революцией в этой области, сравнимой с изобретением пороха и ядерного оружия.
"Новый тип вооружения может стать оружием диктаторов и террористов, используемым против мирного населения. Хакеры смогут взламывать его и использовать в недопустимых целях", - говорится в обращении.
Письмо, касающееся роботизированной техники, способной вести боевые действия без участия человека, направлено в ООН в преддверии стартующей в Мельбурне конференции по вопросам искусственного интеллекта. Как отмечает издание, недавно ООН проголосовала за официальные обсуждения такого оружия, в том числе беспилотных летательных аппаратов, танков и автоматических пулеметов.
The Guardian отмечает, что автономные летальные вооружения уже существуют, например, разработанный Samsung робот-часовой SGR-A1, который, по некоторым данным, способен самостоятельно принимать решение о необходимости открывать огонь. По данным издания, разработки "роботов-убийц" ведутся также в США и России. В частности, упоминается боевой робототехнический комплекс "Уран-9", предназначенный для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков.
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