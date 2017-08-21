Драка на перекрестке на глазах у регулировщика в Алматы: начата служебная проверка

Продолжение банкета Публикация от Жесть в Казахстане (@zhest_kz) Авг 19 2017 в 8:50 PDT



По факту драки на перекрестке в Алматы, произошедшей в присутствии полицейского-регулировщика, проводится расследование. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.В ДВД Алматы сообщили, что заявлений по этому факту в полицию не поступало ни от самих участников потасовки, ни от многочисленных свидетелей. Отдельно будет рассмотрено поведение полицейского."По факту действий полицейского начата служебная проверка. Будет дана квалификация. Видно же, что он на регулировке находится. Там хаотичное движение. А вдруг кто-то столкнулся бы? Проводится расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Устанавливаются личности участников, проверяются данные медучреждений", - сообщила Азирбек.Напомним, инцидент, судя по кадрам, произошел на дороге близ рынков "Алтын орда" и "Барлык". На видео, несмотря на активное движение автомобилей, мужчины дерутся и бегают по перекрестку. Отмечается, что присутствовавший регулировщик сделал им замечание и попросил их уйти с оживленного участка дороги. Но нарушители порядка несмотря на это продолжили выяснять отношения кулаками.