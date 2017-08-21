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Пьяный полицейский протаранил пять авто в Павлодарской области

Просмотров:372 Опубликовано: Сегодня, 11:47
Пьяный полицейский протаранил пять авто в Павлодарской области
Кадр из видео
Пьяный полицейский протаранил пять авто в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных домов в Аксу Павлодарской области.

Видео с места происшествия разместили в соцсети "ВКонтакте" очевидцы. На кадрах видеоролика запечатлены разбитые авто. В описании к видео сообщается, что всего пострадало пять легковых авто. Со слов очевидцев, после ДТП виновник аварии заблокировался в своем авто. Чтобы вытащить водителя из машины, полицейским пришлось разбить стекло двери.

В виновнике аварии жители узнали местного полицейского. В пресс-службе ДВД Павлодарской области подтвердили, что за рулем автомобиля действительно находился сотрудник полиции.



"Капитан полиции Айтказин Максат, находясь в очередном трудовом отпуске, в состоянии алкогольного опьянения на автомашине Toyota Camry в Аксу во дворе дома совершил столкновение со стоящими на парковке автомашинами. По данному факту проводится служебное расследование. Решается вопрос об увольнении сотрудника полиции из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительные органы", - прокомментировали в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

В полиции также сообщили, что к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и непосредственные руководители сотрудника.

По информации пресс-службы регионального департамента полиции, про данному факту составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие". Материалы направлены в суд.
Источник: Tengrinews.kz
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