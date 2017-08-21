Бывший депутат вымогал миллион долларов у бизнесмена в ЮКО

В Шымкенте за вымогательство в особо крупном размере осужден предприниматель и бывший депутат, известный как "Баха-База", передает NUR.KZ.



Айтмурза Бакыт, 54-летний бизнесмен и бывший депутат Сайрамского района ближайшие 10 лет проведет в местах со строгим режимом содержания. Приговор в отношении бизнесмена сегодня оглашен в Специализированном межрайонном уголовном суде Южно-Казахстанской области.



В мае прошлого года в полицию обратился один из жителей поселка Сайрам, сообщивший, что стал жертвой вымогательства со стороны Бакыта Айтмурзы. Айтмурза требовал, чтобы потерпевший переоформил на него крупное коммерческое предприятие со всей техникой.



Пострадавший пояснил, что это предприятие ему не принадлежит, и распоряжаться им он не может. Тем не менее, Айтмурза потребовал миллион долларов, угрожая в противном случае расправиться и с самим потерпевшим, и с его семьей.



Опасаясь расправы, жертва отдал часть требуемого — 10 миллионов тенге, надеясь, что на этом запросы вымогателя будут исчерпаны. Однако Айтмурза потребовал и остальные деньги, которых у потерпевшего уже не оказалось. После чего жертва вымогательства обратился в полицию.



В результате оперативного мероприятия, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО, при передаче оставшейся части денег Айтмурза был задержан. В ходе обыска в доме у бизнесмена был обнаружен значительный арсенал — девять единиц огнестрельного, травматического и пневматического оружия, а также свыше тысячи патронов.



Суд признал Б. Айтмурзу виновным по статье 194 часть 2 (вымогательство в особо крупном размере), и статье 287 часть 2 (незаконное хранение оружия с возможностью стрельбы травматическими патронами) и приговорил к 10 годам строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.