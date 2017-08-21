Что в Казахстане будут лечить бесплатно. Утвержден перечень социально значимых заболеваний

Министерством здравоохранения РК утвержден перечень социально значимых заболеваний, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Как отметили в министерстве, все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям, входящим в вышеуказанный перечень.



Согласно перечню, к социально значимым относятся 13 заболеваний, таких как: туберкулез; болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, и носители вируса иммунодефицита человека; вирусный гепатит В, С; злокачественные новообразования; сахарный диабет; психические расстройства и расстройства поведения; детский церебральный паралич; инфаркт миокарда (первые шесть месяцев); ревматизм; системные поражения соединительной ткани; наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы; демиелинизирующие болезни центральной нервной системы; орфанные заболевания.



При этом в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, вошли 16: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека; туберкулез; геморрагические лихорадки; дифтерия; менингококковая инфекция; полиомиелит; психические расстройства и расстройства поведения; инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; лепра; малярия; сибирская язва (легочная форма); холера; чума; брюшной тиф; вирусный гепатит А; туляремия.



"В Казахстане в 2016 году зарегистрировано 508 128 лиц с социально значимыми заболеваниями, также 134 757 лиц с заболеваниями, входящих в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.