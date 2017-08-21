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Бозумбаев рассказал, когда Казахстан сможет экспортировать бензин

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Бозумбаев рассказал, когда Казахстан сможет экспортировать бензин
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
Министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан планирует инициировать отмену соглашения с Россией о запрете на экспорт нефтепродуктов из РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он пояснил, что между Казахстаном и Россией существует соглашение, не позволяющее экспортировать казахстанские светлые нефтепродукты за рубеж.

"На самом деле у нас есть соглашение с Российской Федерацией о том, что Казахстан не будет экспортировать светлые нефтепродукты (до 2019 года - прим. автора). Это было связано с тем, что мы без пошлины привозили и привозим до сегодняшнего дня, потребляем российский бензин и российское дизельное топливо. Предполагаем, что, если в ноябре два завода (нефтеперерабатывающих - прим.) дадут продукцию, мы в декабре посмотрим и будем в январе инициировать отмену этого соглашения", - сказал Бозумбаев.

"Это будет наш бензин, наше дизельное топливо, его будет с избытком - на полтора-два миллиона по каждому виду топлива. Мы откроем какую-то часть, наверное, экспорта, чтобы заводы могли работать и получать высокую доходность поставляемых на экспорт нефтепродуктов, чтобы возвращать займы, которые взяли на эту дорогостоящую модернизацию. Мы предполагаем, что будем менять соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов", - добавил он.

По его словам, главный рынок для Казахстана - это Средняя Азия и Афганистан.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Mestnyi
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 19:41
Стройте НПЗ, обеспечьте сперва свой народ топливом
 
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  • Mestnyi
 Лёха.Лысый. (Посетители) Сегодня, 19:30
Mestnyi,
Андpей,
Бензинка теперь возрастёт,с газкой не вышло однако lol Бузумбаеву много чего сказали сказать кроме того чего не сказали.Соглашение у них,вот ворюги когда уже вас погладят против шерсти?
 
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  • Ingul
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 18:46
Ждем цены на бензин как в России, минимум 220-230 за 92-й.
 
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  • Ingul
 Андpей (Посетители) Сегодня, 18:21
Ага, будет излишек и опять цену задерёте. И так уже дизель вровень с 92 стал.
 
 

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