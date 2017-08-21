Бозумбаев рассказал, когда Казахстан сможет экспортировать бензин

Министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан планирует инициировать отмену соглашения с Россией о запрете на экспорт нефтепродуктов из РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Он пояснил, что между Казахстаном и Россией существует соглашение, не позволяющее экспортировать казахстанские светлые нефтепродукты за рубеж.



"На самом деле у нас есть соглашение с Российской Федерацией о том, что Казахстан не будет экспортировать светлые нефтепродукты (до 2019 года - прим. автора). Это было связано с тем, что мы без пошлины привозили и привозим до сегодняшнего дня, потребляем российский бензин и российское дизельное топливо. Предполагаем, что, если в ноябре два завода (нефтеперерабатывающих - прим.) дадут продукцию, мы в декабре посмотрим и будем в январе инициировать отмену этого соглашения", - сказал Бозумбаев.



"Это будет наш бензин, наше дизельное топливо, его будет с избытком - на полтора-два миллиона по каждому виду топлива. Мы откроем какую-то часть, наверное, экспорта, чтобы заводы могли работать и получать высокую доходность поставляемых на экспорт нефтепродуктов, чтобы возвращать займы, которые взяли на эту дорогостоящую модернизацию. Мы предполагаем, что будем менять соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов", - добавил он.



По его словам, главный рынок для Казахстана - это Средняя Азия и Афганистан.