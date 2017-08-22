Как массовое изъятие долларов в США отразится на курсе тенге

Член правления Halyk Finance Мурат Темирханов прокомментировал "Крыше" появившуюся в СМИ информацию о том, что финансовые власти США планируют изъять с рынка гигантский объем долларовой ликвидности.



Эксперт высказал свою точку зрения по поводу того, как этот шаг может повлиять на мировую экономику и, соответственно, на курсы доллара и тенге.



"Не сказал бы, что по американским меркам это какое-то громадное изъятие. В принципе, это даже не новость. Речь о свертывании программы QE ведется очень давно, еще со времен первого поднятия базовой ставки ФРС. Поясню: до этого, чтобы ускорить рост экономики и подстегнуть инфляцию, правительство США выкупало ценные бумаги и таким образом вливало ликвидность.



О том, что деньги могут начать изымать, игроки на рынке знали и раньше. Просто сейчас увеличилась вероятность, что это произойдет в скором времени и программу смягчения начнут потихоньку сворачивать. Конечно, рынок успел подготовиться и заложить последствия от такого решения в цены. То есть паники, по нашему мнению, не будет. Говорить о том, что решение ФРС как-то напрямую повлияет на отечественный рынок сложно. В первую очередь нам нужно смотреть на изменение курса рубля. Напомню, если российская валюта начнет слабеть, вслед за ней пойдет и тенге.



Кстати, в России на новость об изъятии ликвидности особо внимания никто не обратил. Давайте посмотрим, как повел себя рубль под воздействием санкций со стороны Запада, возможные последствия которых также вызвали бурное обсуждение: одно время наблюдалось некое нервное дергание курса рубля, но на сегодняшний день он вернулся на старую позицию.



В целом как на рубль, так и на тенге влияют стоимость нефти, которая пока остается стабильной, и геополитические риски. На данный момент предпосылок для серьезного ослабления нацвалюты нет", - заявил собеседник издания.



Как сообщалось ранее, об изъятии долларов будет объявлено на предстоящем заседании Федерального резерва США. Американское казначейство планирует "уничтожать" по десять миллиардов долларов в месяц. С октября по декабрь "облигационный пылесос" высосет с рынка в общей сложности 501 миллиард долларов. Эти меры могут привести к росту курса американской валюты и негативно отразиться на развивающихся странах.