Танец казахстанских стюардесс c иностранным пилотом вызвал споры в соцсети

Стюардессы Air Astana в теме) ✈️ Публикация от © ZTB.KZ 2017 (@ztb_video) Авг 21 2017 в 4:00 PDT



На странице ztb_video в Instagram появилось видео зажигательного танца казахстанских стюардесс и иностранного пилота в аэропорту Астаны под композицию Despacito. "Стюардессы Air Astana в теме", - говорится в пояснении к ролику.Как видно на кадрах, бортпроводницы явно засмущали пилота, особенно когда одна из них отобрала у мужчины фуражку, а затем поцеловала его в щеку.Пользователи принялись бурно обсуждать увиденное зрелище. Многие комментаторы поблагодарили стюардесс за поднятое настроение, но нашлись и те, кто отнесся к танцу негативно."Их не казахскому учат, а танцам. Носят форму национального перевозчика, а ведут себя некорректно. Можно было не вызывающе танцевать, а немного скромнее", - написал один из недовольных."Танцуют они - стыдно мне, на месте пилота я бы убежал от них", "Ужас, а если у пилота есть жена?", "Может, стоит научить сотрудников этикету публичного поведения? Тем более в корпоративной форме", - пишут другие.Впрочем, хороших комментариев оказалось гораздо больше: "Красавицы и с чувством юмора", "Молодцы, можно и потанцевать - работа у них тяжелая, удачи вам", "Красиво станцевали, ничего пошлого. Надеюсь, не уволят их за это", "Кстати, отличный экипаж. Не раз уже летал с ними в этом году", "Веселая компания, задорные, счастливые, красивые! Очень скромно танцуют, юбки не задирают, одеты просто класс! Какие все злые. Зависть так и прет с некоторых".