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Танец казахстанских стюардесс c иностранным пилотом вызвал споры в соцсети

Просмотров:864 Опубликовано: Сегодня, 08:56
Танец казахстанских стюардесс c иностранным пилотом вызвал споры в соцсети
© ztb_video
На странице ztb_video в Instagram появилось видео зажигательного танца казахстанских стюардесс и иностранного пилота в аэропорту Астаны под композицию Despacito. "Стюардессы Air Astana в теме", - говорится в пояснении к ролику.

Как видно на кадрах, бортпроводницы явно засмущали пилота, особенно когда одна из них отобрала у мужчины фуражку, а затем поцеловала его в щеку.

Пользователи принялись бурно обсуждать увиденное зрелище. Многие комментаторы поблагодарили стюардесс за поднятое настроение, но нашлись и те, кто отнесся к танцу негативно.

"Их не казахскому учат, а танцам. Носят форму национального перевозчика, а ведут себя некорректно. Можно было не вызывающе танцевать, а немного скромнее", - написал один из недовольных.

"Танцуют они - стыдно мне, на месте пилота я бы убежал от них", "Ужас, а если у пилота есть жена?", "Может, стоит научить сотрудников этикету публичного поведения? Тем более в корпоративной форме", - пишут другие.

Впрочем, хороших комментариев оказалось гораздо больше: "Красавицы и с чувством юмора", "Молодцы, можно и потанцевать - работа у них тяжелая, удачи вам", "Красиво станцевали, ничего пошлого. Надеюсь, не уволят их за это", "Кстати, отличный экипаж. Не раз уже летал с ними в этом году", "Веселая компания, задорные, счастливые, красивые! Очень скромно танцуют, юбки не задирают, одеты просто класс! Какие все злые. Зависть так и прет с некоторых".

Стюардессы Air Astana в теме) ✈️

Публикация от © ZTB.KZ 2017 (@ztb_video)


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 9 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 12:34
Цитата: шаман
ну Вам не угодишь

Ага. Зажрался по ходу.
Или старый стал...
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 12:18
Sazan,
ну Вам не угодишь

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 11:55
Жүректі айнытпаңдаршы. Масқара.
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 11:19
Цитата: шаман
вам подавай скандалы убийства расследования

Отнюдь, уважаемый. Мне чернуха тоже не по душе.
Но ведь есть новости и поинтереснее.
Ну чесслово, танцующих девченок полный офис.

PS или пусть голых тогда уж показывают smutili
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 10:54
Цитата: Sazan
Давайте заваливать сми этмм?

а вам подавай скандалы убийства расследования

tim77712,
согласен ни чего позорного не увидел, молодцы девченки, а кто негатив пишет тот скорее либо сам закомплексованный либо из тех кто готов всех в хиджабы нацепить

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • pronina1976
  • шаман
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 10:25
Мне понравилось девчонки молодцы позитив а все остальное бла бла зависть домашних келинок, многие мечтают о такой не пыльной работе совместимой с путешествиями и весомой зарплатой став стюардом я бы еще и не так танцевал от счастья!
 
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  • Швейк
 Лесник (Посетители) Сегодня, 10:07
А мне больше по душе реклома чоко-трэвел..
 
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Disco (Посетители) Сегодня, 09:34
Хорошая новость. хоть кому то хорошо, да и настроение поднимает. А то чернуха валящая из всех источников видео и звуков до самоликвидации довести может.

Танцуют все...
 
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  • Melvin
 Sazan (Посетители) Сегодня, 09:23
Новость действительно топовая.
Пауки, желтый сигнал светофора, теперь танец двух девченок у нас новость дня.
Девченки, конечно, молодцы, но чем они отличаются от других? Многие пританцовывают время от времени при хорошем настроении и музыке в тему.
И что?
Давайте заваливать сми этмм?
 
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  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:11
Не, до "Блестящих" им далеко dada
 
 

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