США откажутся от установления своих ценностей в других странах мира - Трамп

Президент США Дональд Трамп во время телевизионного обращения к нации сообщил, что Соединенные Штаты откажутся от установления своих ценностей в других странах мира, передает RT.
"Я разделяю разочарование американского народа в отношении внешней политики, которая потратила слишком много времени, энергии, денег. Самое главное, что она (политика) основана на попытках перестроить страны по своему образу и подобию, вместо того чтобы преследовать собственные интересы в области безопасности", — сказал Трамп.
Он отметил, что видит разочарование людей в военной кампании в Афганистане.
"Многие из тех, кто сражался и умер в Афганистане, зачислялись в месяцы после 11 сентября 2001 года. Они вызвались по простой причине: они любили Америку, и они были полны решимости защитить ее. Теперь мы должны обеспечить причину, ради которой они отдавали свою жизнь. Мы должны объединиться, чтобы защитить Америку от врагов, находящихся за рубежом", — подчеркнул президент США.
Кроме того Трамп сообщил об изменениях в военной стратегии по борьбе с террористами, а также призвал Пакистан определиться в отношении террористов.