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США откажутся от установления своих ценностей в других странах мира - Трамп

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 09:18
США откажутся от установления своих ценностей в других странах мира - Трамп
Фото ©REUTERS/Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп во время телевизионного обращения к нации сообщил, что Соединенные Штаты откажутся от установления своих ценностей в других странах мира, передает RT.

"Я разделяю разочарование американского народа в отношении внешней политики, которая потратила слишком много времени, энергии, денег. Самое главное, что она (политика) основана на попытках перестроить страны по своему образу и подобию, вместо того чтобы преследовать собственные интересы в области безопасности", — сказал Трамп.

Он отметил, что видит разочарование людей в военной кампании в Афганистане.

"Многие из тех, кто сражался и умер в Афганистане, зачислялись в месяцы после 11 сентября 2001 года. Они вызвались по простой причине: они любили Америку, и они были полны решимости защитить ее. Теперь мы должны обеспечить причину, ради которой они отдавали свою жизнь. Мы должны объединиться, чтобы защитить Америку от врагов, находящихся за рубежом", — подчеркнул президент США.

Кроме того Трамп сообщил об изменениях в военной стратегии по борьбе с террористами, а также призвал Пакистан определиться в отношении террористов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:11
Для этого, дядюшка, тебе нужно пустить под нож фин.интерн во главе с Клинтоншей. Короче, или ты отведёшь ее в ЗАГС, или она отведёт тебя к прокурору (с) rofl
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 10:48
еще один гвоздь в карьеру президента

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • Швейк
  • Лесник
 Лара Крофт (Посетители) Сегодня, 10:25
Президент США Дональд Трамп во время телевизионного обращения к нации сообщил, что Соединенные Штаты откажутся от установления своих ценностей в других странах мира

А сегодня в программе фантастически-виртуозный трюк американской политики - посыпание головы пеплом lol
The show must go on ))
 
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  • Швейк
  • Мимоза
 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:59
Мы должны объединиться, чтобы защитить Америку от врагов, находящихся за рубежом", — подчеркнул президент США.

В первую очередь, вы враги сами себе, дядя Донни.
 
 

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