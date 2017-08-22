«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 22 Августа
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.58 KZT
  • €1 = 390.38 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Генпрокуратура РК: Полицейский, устроившей поножовщину в Таразе, сдался добровольно

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Генпрокуратура РК: Полицейский, устроившей поножовщину в Таразе, сдался добровольно
Фото с сайта egov.kz
Следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры расследуются события, имевшие место в ночь с 9 на 10 августа т.г. возле бизнес-центра «Арай Плаза» в городе Тараз между начальником Управления по противодействию экстремизму ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М.И. и начальником Управления криминальной полиции этого же ДВД, а также руководителем районного ЦОН, сообщает Zakon.kz.

19 августа т.г. в 13:00 часов Умбеталиев добровольно явился в прокуратуру Шуского района, с последующим доставлением в ИВС ГУВД г.Тараз, где и находится в настоящее время.


Этому предшествовала разъяснительная работа Генпрокуратуры с защитниками и близкими родственниками подозреваемого, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РК в Facebook.

Таким образом, информация МВД о задержании сотрудниками полиции Умбеталиева не соответствует действительности.

Вопрос по мере пресечения деяния подозреваемого квалифицированы как "покушение на убийство двух и более лиц, совершённое из хулиганских побуждений" с избранием меры пресечения в виде «содержание под стражей».

Ранее, директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев сообщил, что силами оперативников ДВД Жамбылской области задержан бывший начальник управления ДВД области М.Умбеталиев.
Источник: zakon.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sazan (Посетители) Сегодня, 11:27
10 дней был в розыске и явка с повинной?
Ну как всегда уже заранее отмазали.
И видео окажется смонтированным и вообще это снимали кино.
Просто все тупые и не поняли.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика