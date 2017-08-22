Кто кого переварит – Актау Тугжанова или Тугжанов Актау — покажет время – Ашимбаев

Буйной Мангистауской области достался малоопытный аким, который только начал формировать команду.



В середине марта 2017 года самый шумный регион страны встретил нового руководителя – Ералы Тугжанова. Он более всего известен казахстанцам как заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана в прошлом. Из всех последних назначений акимов именно выбор Тугжанова мэром нефтяной области стало самым неожиданным кадровым решением президента. Как полуостров встретил нового руководителя? Удастся ли ему подмять под себя местную нефтяную тусовку и не допустить повторения жанаозенских событий 2011 года? Об этом и многом другом в третьем цикле статей об акимах Казахстана рассказал политолог Данияр Ашимбаев.



Островное мышление и нелюбовь к чужакам



– Ералы Тугжанова вряд ли можно назвать тяжеловесом. Он запомнился своей работой в Ассамблее народа Казахстана. С чего вдруг акимство?



– Назначение Тугжанова на пост акима Мангистауской области с одной стороны выглядит очень странно. Все-таки человек, который хотя и имел опыт работы в региональных структурах, а именно с 2001 по 2006 годы был замакима Карагандинской области по внутренней политике, на пост акима Мангистауской области вряд ли рассматривался. Периодически он конечно возникал в списке претендентов на акимство. Но речь шла о родной ему Западно-Казахстанской области либо той же Карагандинской. Но никак не в Актау.



Потому что регион, как бы банально это ни звучало, специфический и, мягко говоря, очень неспокойный. Если взглянуть на историю массовых беспорядков, имевших место в новейшей истории Казахстана, то первое, что приходит на ум, это Мангистауская область.



Многие помнят известные беспорядки в 1989 году в Новом Узене, закончившиеся столкновениями с полицией. Свежи также в памяти события 16 декабря 2011 года, завершившиеся жестким финалом. Между ними тоже было немало событий помельче. В 1992 году в Жанаозене свергли тогдашнего акима города, потом на какое-то время регион утихомирился. Затем с 2008 по 2011 годы была серия трудовых конфликтов, которые быстро приобрели политическую окраску. Они менее известны стране в силу меньшего масштаба, но Мангистау никогда не давал ни властям республики, ни самой области жить спокойно. За исключением достаточно редких периодов.



Область была впервые образована в 1973 году как Мангышлакская. До этого регион отдельно существовал в качестве тогда Адаевского уезда и округа, а затем вошел в состав Гурьевской области. В 1988 году область была упразднена и вновь восстановлена в 1990-м уже как Мангистауская.



Регион в свое время был известен прежде всего составом населения. Находясь на полуострове и имея крайне редкую для Казахстана монородовую структуру (большинство населения принадлежит к воинственному народу адай), область имеет определенное «островное» мышление и плохо относится к чужакам.



Известные адайцы и любовь к доносам



– Местные кадры не любят продвигаться в центр, исключений было не так много. В советское время это был вице-премьер Утешкали Атамбаев, который был выходцем из области, но карьеру сделал за пределами Мангистау. В современной истории больше известен поэт и политический деятель Абиш Кекилбаев. В 1990 году при создании области местные активисты даже просили именно его отправить руководить регионом, хотя хозяйственного опыта он не имел.



Мир знает и других знаменитых адайцев, чья карьера вообще не была связана с регионом. В частности, это губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.



После перехода от кочевой структуры выяснилось, что в сельском хозяйстве регион, за исключением животноводства, особой роли в республике не играет. Сказывается и проблема с пресной водой, которая является болезненной на протяжении многих лет.



В какой-то момент регион стал центром интереса атомной промышленности СССР, где в свое время силами Министерства среднего машиностроения был возведен известный Прикаспийский горно-металлургический комбинат. Ныне, правда, от него осталось только его энергетическое подразделение в виде «МАЭК-Казатомпром» с выведенным из эксплуатации реактором. Отсюда и известность Актау как некогда города атомщиков.



С началом 60-х годов прошлого столетия в области началась активная разработка нефтяных месторождений. Сначала было создано управление «Узеньнефть», затем объединение «Мангышлакнефть» (ныне АО «Мангистаумунайгаз»), то есть область стала нефтяной столицей Казахстана. И по сей день делит этот титул с Атырау. Эти две области, как и Алматы, считаются главными донорами республиканского бюджета.



Вместе с тем, в силу тяжелого климата, сложности взаимоотношений местных элит и уже упоминавшегося островного мышления регион достаточно тяжелый в управлении.



Как я уже говорил, он плохо принимает любых приезжих и не очень любит обмениваться кадрами с центром. Плохое отношение к чужакам в Мангистау проявляется даже на бытовом уровне. Это не отменяет местного хлебосольного гостеприимства, но одно дело принимать гостей, а другое – принимать кадры из других областей или центра на руководящую работу.



Несколько лет назад сын моих знакомых поехал на работу в Актау на небольшой, но руководящий пост. Буквально через несколько дней мне позвонила его мама, возмущенно рассказав, что сын едва прилетел в город и еще не будучи представленным активу получил в Астану 42 доноса от местных.



Ему приписали и ремонт кабинета за бешеные деньги, и попытку изнасилования секретарши, и даже создание ОПГ. Это при том, что человек в городе на тот момент находился всего пару часов и успел только принять душ в гостинице.



Какое-то время после этого скандала он в области поработал, но при первой же возможности перевелся на другую работу. Аналогичные случаи бывали и с другими «варягами», хотя и не всегда.



Самый первый секретарь Мангышлакского обкома партии Туткабай Ашимбаев в свое время смог выстроить нормальные и профессиональные отношения с местной элитой, аксакалитетом, руководством Минсредмаша СССР и пробыл во главе региона семь лет.



Бедное население и наркотрафик



– Несмотря на то, что Актау является одним из трех регионов-доноров республиканского бюджета, в отличие от тех же алматинцев рядовые жители Мангистауской области живут гораздо скромнее. Почему в богатом регионе бедное население?



– Во-первых, когда мы говорим об общеобластных доходах, речь идет об общих порядках. Актау добывает нефть. И понятно, что с учетом даже «белых» потоков распределение средств от ее экспорта идет иностранным инвесторам, работающим в регионе, национальным компаниям и республиканскому бюджету. То есть финансовые потоки протекают мимо рядовых карманов.



С другой стороны, достаточно большие работы в области ведутся по газификации, строительству, решению проблем водного хозяйства. Но вместе с тем климат региона, где практически все продукты являются завозными и есть проблема той же воды, коммуникаций, приводит к тому, что расходы на жизнь в регионе немного выше.



Комитет по статистике периодически публикует данные по ценам на продукты питания, постоянно указывая, что в Актау многие наименования намного дороже, чем в Алматы и Астане (хлеб, масло). Но и здесь есть определенное лукавство, потому что цены в учет берутся максимальные, а в среднем они не намного выше, чем в столицах.



Продовольственная проблема в регионе возникла давно и связана с организацией продовольственного рынка. Безусловно, работа по ее решению проводится, но мы видим, что поставщикам, особенно чужакам, зачастую на местный рынок не попасть вообще.



И проблема эта двусторонняя. Налицо дефицит продуктов, но поделать с ним власти ничего не могут. Это говорит о том, что есть теневые структуры, не заинтересованные в улучшении ситуации, что требует глубокого изучения и даже политической воли.



Мы видим, что за последние годы уровень криминала в регионе вырос в силу высокой миграции. Большинство предприятий, работающих в области, не новые, пики добычи на многих пройдены. В частности, на том же «Озенмунайгазе». Но поток людей, особенно трудовых мигрантов, продолжает нарастать.



В регион прибывает большое количество оралманов, что поначалу местными сильно приветствовалось, сейчас же является сильно конфликтной зоной.



В регион прибывают организованные группы молодежи со своими взглядами, системой неформальной организации, которая давит и на рынок труда в том числе. Эти люди привозят с собой новые ценности, не всегда понятные и неприемлемые как для местных жителей, так и для республики в целом.



Как «Озенмунайгаз» стал проблемным



– Кроме того, в Мангистау фиксируется повышение уровня религиозного экстремизма, наркотрафика и потребления наркотиков. Мы видели, что зачастую в тех конфликтах, которые называются у нас социальными и трудовыми, была очень высокая теневая составляющая. Ведь кто-то все это организовывал, обеспечивал продуктами питания, горячительными напитками. И тот факт, что до сих пор не названы лица, начавшие погром 16 декабря 2011 года на центральной площади Жанаозена, все-таки оставляет много вопросов, насколько объективно и полноценно мы оцениваем события, прошедшие в регионе.



– Какой-то урок был из этого извлечен? Сейчас с распределением рабочей силы на совместных предприятиях как дела обстоят?



– На предприятиях с иностранным участием, а речь в первую очередь идет о «Мангистаумунайгазе», «Каражанбасмунае» и предприятиях Кашаганского проекта, трудовых конфликтов по сути и не было. Они были на «Озенмунайгазе», предприятии со 100-процентным госучастием. Оно входит в систему «КазМунайГаза» и у него, безусловно, есть частные инвесторы.



И вот на «Озенмунайгазе» проблема была не столько с иностранцами, сколько во взаимоотношениях по поводу распределения финансовых потоков.



В свое время, как известно, «Озенмунайгаз» был самостоятельным АО, зарегистрированным на территории области, поэтому значительная часть доходов оседала в регионе. Да и местная элита могла больше влиять на кадровую политику предприятия. С созданием АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» «Озенмунайгаз» утратило статус самостоятельного юрлица. Контроль над предприятием перешел в Астану, что вызвало у местных элит, в том числе и у акимата, достаточно большое противодействие.



Но деньги – не все, что стоит за погромами 2011 года. В сам город Жанаозен продолжают прибывать люди в стремлении заработать. Как известно, после событий 2011 года для стабилизации обстановки в моногородах в республике была принята госпрограмма, создано Министерство регионального развития. Проблема была урегулирована с помощью нескольких созданных компаний, куда были трудоустроены участники событий 2011 года, которые хоть и реальной работы не имели, но получали финансирование. То есть корень проблемы был попросту завален временными деньгами.



Суд над Сарбопеевым и полицейскими



– И все это происходило одновременно с уголовными процессами над главными «стрелочниками» тех событий. Вина того же Орака Сарбопеева, бывшего акима Жанаозена, многим представлялась очень надуманной. Этот человек сам выходец из нефтянки, много сделавший для урегулирования трудовых споров, фактически был назначен едва ли не главным виновником. Кроме него был осужден ряд офицеров полиции, которые занимались подавлением массовых беспорядков.



Суд над ними тоже вызвал волну недовольства, поскольку в ситуации, которая сложилась 16 декабря 2011 года, участники так называемого «трудового спора» действовали далеко не самыми законными методами. По сути, применение силы, возможно, и было чрезмерным, но в какой-то степени оправданным. Ведь речь шла о спасении и людей, которых окружили и подожгли в здании акимата города.



Ну и число жертв беспорядков было чрезмерно политизировано. Кое-кто, как говорят, погиб не в перестрелке на площади, а стал жертвой пожара при разграблении магазина.



В общем, проблем было достаточно много. По каким-то работа была проведена, по каким-то нет. Кроме того, безусловно, вопрос о неадекватной занятости на предприятиях есть, меры и решения, которые предлагаются профильными структурами, тоже далеки от совершенства. Несколько лет назад «КазМунайГаз» пытался вывести в аутсорсинг несколько десятков тысяч человек без какой-либо предварительной проработки, что едва не привело к повторению событий в гораздо большем масштабе.



Большую работу по нормализации обстановки провел предыдущий аким области Алик Айдарбаев, который недавно был отправлен вице-министром по инвестициям и развитию. И здесь уместно вспомнить всех людей, которые ранее руководили регионом, съевшим не одного акима.



Тугжанов и его предшественники



– Первым главой вновь созданной Мангистауской области был Федор Новиков. Он руководил областью с 1990 по 1993 год. Ранее поработал и министром, и председателем Гурьевского облисполкома. Специалист в области сельского хозяйства, он был опытным работником, который занимался формированием структур восстановленной Мангистауской области в первые годы.



В 1993 году его сменил бывший шеф «Мангистаумунайгаза», местный уроженец Ляззат Киинов, которому довелось акимствовать в регионе дважды – с 1993 по 1995-й и с 1999 по 2002-й годы.



После него область возглавлял Вячеслав Левитин – бывший руководитель «МАЭКа», но акимом он поработал недолго. В 1997 его сменил Николай Баев, бывший глава Шевченко-Актау, депутат Верховного совета, министр экологии, которого затем снова заменил Киинов.



Киинов в 2002 году ушел в «КазМунайГаз», а на область был переброшен Болат Палымбетов, нынешний омбудсмен по правам предпринимателей. Он проработал в регионе дольше всех, на его руководство как раз пришлось повышение цен на нефть и рост социальных выплат. То есть стабилизация социальной обстановки на предприятиях во многом была не его заслугой, а просто удачно совпала с его правлением.



Палымбетова сменил Крымбек Кушербаев, подробно о котором мы уже рассказывали. Для региона он сделал немало. Первым его назначенцем стал Виктор Кох, ставший акимом Актау. И хотя он был выходцем из местных элит, неожиданно его назначение наткнулось на волну протестов, явно направленных на то, чтобы «прощупать» силы Кушербаева. Кох был смещен с поста. После этого случая Кушербаев действовал в регионе более осторожно, находя компромиссы между своими подходами и местными интересами.



После событий 2011 года Крымбек Елеуович был также признан «стрелочником» и отправлен в отставку. Правда, довольно быстро продолжил свою политическую карьеру. На область был переброшен силовик – бывший глава МВД, минюста, вице-премьер, депутат сената Бауржан Мухамеджанов. Он как-то пытался с ситуацией в области справиться, но не имея соответствующего опыта продержался недолго, и область возглавил уже Алик Айдарбаев. Он сделал для стабилизации в регионе много, продемонстрировал многокомплексные подходы, но затем все-таки был переведен на другую работу. И тогда в Мангистауской области неожиданно появился Ералы Тугжанов.



Кого привел с собой Тугжанов?



– Из четырех акимов, назначенных весной 2017-го, Тугжанов вызывает больше всего вопросов. Судя по его биографии, он больше идеолог, чем профессиональный региональщик.



– Причины его назначения найти можно. Он все-таки работал в Ассамблее, где как раз и занимаются решением проблем межнационального урегулирования. Кроме того, Ералы Лукпанович имеет опыт службы в комитете по делам религий. То есть проблему религиозных и межнациональных отношений знает хорошо, поднаторел и в аппаратных интригах, работая в администрации.



Возможно, его назначение было связано с необходимостью примирять местные элиты. Хотя во многом нужны были и более жесткие способы, но в Акорде решились именно на такого человека



Тугжанов – не нефтяник, не сельскохозяйственник (в отличие от предыдущих акимов), не финансист. Только по этой причине его назначение вызвало удивление. Как он справится со своей новой работой, предугадать сложно. Местные эксперты уже отметили, что в помощь себе он привез из Астаны несколько человек.



– Откуда у него команда, если тяжеловесных постов не занимал?



– Допустим, Максат Скаков, который стал одним из его заместителей, бывший работник Службы охраны президента и КНБ, был советником Карима Масимова как премьер-министра, руководил комитетом по языкам. У него, к слову, послужной список еще более странный, чем у Тугжанова.



Так что сейчас кадровая политика в Мангистауской области демонстрирует некую асимметричность. Да и местные уже дотошно подсчитали, сколько чужаков пришло в регион с новым акимом. Что, кстати, чаще всего и становится основной проблемой кризиса власти в регионе.



Республика является государством унитарным, и межрегиональный обмен кадрами – очень важная составляющая. Кадры, работавшие в центре, могут привнести новые подходы в управление регионом, поскольку имеют лоббистские возможности в центре



Можно отметить, что в Актау при большинстве акимов было чрезвычайно мало кадров, имевших опыт работы в центре. При Айдарбаеве это была Бану Нургазиева, которая также ушла из области после смены власти.



Регион, который не дает права на ошибку



– Так что плохое восприятие регионом чужаков – это проблема, которую нужно решать. Если местные работники не будут делать карьеру в других регионах, замкнувшись только на внутренних проблемах, если в местной власти не будет представителей центра, это прямой путь к политическому и культурному сепаратизму.



Безусловно, представители Мангистауской области могли бы играть более активную роль и в политической судьбе всей страны, а не только в нефтегазовой сфере, если бы не присущая региону зацикленность на собственных границах.



В этой связи сложно оценивать перспективы Тугжанова. Ему потребуется много времени для вхождения в курс дела, формирования своей команды и преодоления саботажа местных элит.



– Прошло более 5 месяцев с момента его назначения. Его все также активно не принимают или уже успокоились? В последнее время регион вообще перестал появляться в новостях.



– К акиму присматриваются, идет взаимная притирка. Именно этот его пост позволит понять, насколько он сильный аппаратчик, лидер, политик. Если у Ералы Лукпановича есть дар и умение договариваться, спорить, убеждать и профессионально организовать решение региональных проблем, это одно. Но талант руководителя его предыдущие должности раскрыть никак не могли. Актау – не то место, где ему дадут время поучиться руководить. Здесь или пан, или пропал.



– Кто из акимов Мангистауской области, по-вашему, был самым удачным для региона?



– Допустим, больше всего проблем было у Новикова и Кушербаева. Остальные спокойно пережили акимство. Помогала «местность» происхождения.



Про каждого акима можно сказать много чего хорошего. Но к сожалению, кое-кто из них уже ушел из жизни. Другие, как Левитин, уехали за границу. Я бы не стал отдавать кому-то предпочтение. Каждый руководитель хоть немного, но свою лепту в регион внес.



– Привезенные из Астаны кадры как-то помогают Тугжанову в работе?



– О командности в несколько строк. В Казахстане официально декларируется борьба с этим методом работы. Дескать, он подрывает социальные лифты.



При этом некоторые руководители, рьяно заявляющие о борьбе с кадровыми методами, сами активно им пользуются. И их перемещения с одного поста на другой это подтверждают.



С одной стороны, продвижение местных работников по вертикали дает определенные плюсы. Мы видим подготовку и обучение новых кадров. А с другой – частые переезды из кабинета в кабинет приводят к тому, что у многих руководителей стало не хватать времени на адаптацию на новом месте. То есть им нужно уже сейчас заниматься проблемами региона или ведомства, а времени на это нет. Отсюда и родился принцип формирования аппаратных команд.

Кто кого быстрее «переварит»



– У руководителей стали появляться специалисты по тем или иным вопросам – по связям с общественностью, финансам, промышленности, сельскому хозяйству, силовикам и земельным делам. Перемещаясь вместе с начальником, эти люди оперативно обеспечивают преемственность управления.



Мы видим, что зачастую перемещения команды вместе с руководителем являются частью его успеха как сильного руководителя. И нужно признать, это имеет свои преимущества. Во всяком случае, для многих становится шансом сделать хоть какую-то карьеру.



Так что нелюбовь Мангистау к любым кадрам извне, попрекание в том, кто кого с собой привез, какого он рода и племени, есть обратное проявление трайбализма



Недавно была опубликована статья о том, кто переместился в команде со «свежими» акимами. Замечу, что кроме Мангистауской области, этой проблемы вообще толком не существует ни в каком другом регионе. Мы уже обсудили команды разных регионов. Здравый баланс заключается в выдвижении и местных кадров, и продвижение кадров, имеющих опыт в центре, и тех людей, с которыми аким работал и которые являются его близкими помощниками. Ставить в угоду только какие-то арифметические понятия, на мой взгляд, нецелесообразно.



– Верно ли суждение, что команда больше нужна людям, которые не имеют большого политического веса, чтобы не оказаться одиноким воином в поле?



– У Ералы Тугжанова процесс формирования команды еще идет. Мы видим, что в Актау, в отличие от других регионов, назначения в акимате прошли поздно. Рокировки созревали дольше. И пока до конца четкие контуры в акимате не прослеживаются. По факту, сменились два заместителя акима области. Остальные акиматовские работники – от прежнего руководства.



Тугжанов, несмотря на то что он на республиканском уровне известен давно и имеет неплохой послужной список, на самостоятельной позиции, связанной не только с хозяйственными вопросами, не был. Сможет он подмять под себя полуостров или Актау незаметно переварит Тугжанова, покажет только время. А пока фактов для окончательного вывода нет, все зависит от самого Тугжанова.