Казахстанских коррупционеров предложили "расстреливать на месте"

В Казахстане предложили "расстреливать на месте" коррупционеров. Об этом на заседании Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции заявил глава "Гражданского альянса" Нурлан Еримбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На площадке Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции на заседании специальной мониторинговой группы независимые эксперты обсудили коррупционные риски Министерства финансов.



"Меня удивляет наша доброта. Человек берет (взятку - прим.автора) 100 миллионов, а потом платит штраф - 5 миллионов. Надо расстреливать на месте, потому что это деньги наших детей, деньги наших аксакалов и деньги нашего здоровья и развития наших семей", - заявил Нурлан Еримбетов.



На заседании заявили, что подразделения Министерства финансов из года в год являются одним из самых коррумпированных госорганов.



"Наиболее коррумпированными являются таможенные органы и службы экономических расследований. Официальная статистика с 2001 года свителельсвует, что за эти годы по фактам коррупции осуждено свыше 10 тысяч человек. Министерство финансов находится на втором месте по числу осужденных лиц, 86 процентов осужденных приходится на деятельность Комитета госдоходов, сотрудники таможенной и налоговых служб а также службы экономических. По итогам 2017 года привлечено 43 должностных лица, из которых 88 процентов - сотрудники органов госдоходов", - рассказал на заседании директор Департамента антикоррупционной политики агенства Салауат Муксимов.