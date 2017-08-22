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Казахстанских коррупционеров предложили "расстреливать на месте"

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Казахстанских коррупционеров предложили "расстреливать на месте"
Фото liveinternet.ru
В Казахстане предложили "расстреливать на месте" коррупционеров. Об этом на заседании Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции заявил глава "Гражданского альянса" Нурлан Еримбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На площадке Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции на заседании специальной мониторинговой группы независимые эксперты обсудили коррупционные риски Министерства финансов.

"Меня удивляет наша доброта. Человек берет (взятку - прим.автора) 100 миллионов, а потом платит штраф - 5 миллионов. Надо расстреливать на месте, потому что это деньги наших детей, деньги наших аксакалов и деньги нашего здоровья и развития наших семей", - заявил Нурлан Еримбетов.

На заседании заявили, что подразделения Министерства финансов из года в год являются одним из самых коррумпированных госорганов.

"Наиболее коррумпированными являются таможенные органы и службы экономических расследований. Официальная статистика с 2001 года свителельсвует, что за эти годы по фактам коррупции осуждено свыше 10 тысяч человек. Министерство финансов находится на втором месте по числу осужденных лиц, 86 процентов осужденных приходится на деятельность Комитета госдоходов, сотрудники таможенной и налоговых служб а также службы экономических. По итогам 2017 года привлечено 43 должностных лица, из которых 88 процентов - сотрудники органов госдоходов", - рассказал на заседании директор Департамента антикоррупционной политики агенства Салауат Муксимов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:45
Коррупцию победить не возможно пока, сейчас бы справится хотя бы с разворовыванием бюджета!

Казахстанских коррупционеров предложили "расстреливать на месте"

Коррупция возможна только во власти. Так как простой рабочий не может быть коррупционером. Значит надо всю власть расстрелять?
 
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  • Маривана
 djulia (Посетители) Сегодня, 16:17
За, а то мало того что взятки берут не единожды, но ловятся на одной успев поднакопить. И заплатив штраф это для них не ощутимо. Потом еще корми их в тюрьмах с бюджета, к стенке.
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 16:11
Пустышка. Вернее, очередная попытка пчел восстать против меда. boyan
 
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  • Куратор
  • djulia
  • Thornhill
 Маривана (Посетители) Сегодня, 16:07
Казахстанских коррупционеров предложили "расстреливать на месте"

Где подписать? и надо без кавычек.

legalize it...
 
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  • Ну Ну
  • Thornhill
 ScuderiaFerrari (Посетители) Сегодня, 16:01
А если посадят,то попадет под амнистию или выяснится, что надо ухаживать за ребенком. Если бы хотели,давно бы искоренили коррупцию. Надо реальные сроки давать, с конфискацией. Чтоб другие думали чем это может обернуться для них. В пример: посмотрите как Саакашвили в Грузии коррупцию поборол, всех сажал и на долго и плевать было чей это родственник. Да много стран можно в пример привести...Китай, Сингапур. И наказывать надо не только тех кто берет, но и кто дает взятки kill
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ScuderiaFerrari
  • Куратор
  • djulia
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:00
Куратор,
Когда последний вор упал,
Труба победу проиграла,
И только тут я осознал,
Как нас вокруг осталось мало (с) boyan dada
 
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  • tom2005
  • Mestnyi
  • Швейк
  • ScuderiaFerrari
  • Танкист
  • djulia
 Куратор (Посетители) Сегодня, 15:34
А почему про акиматы не говорите? Ведь коррупция- это не только взятки. Это и разворовывание бюджета.
Расстреливайте, тут без вариантов. Пока еще не все потеряно.
 
 

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