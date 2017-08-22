Казахстанки осуждены за перевозку наркотиков под видом бриллиантов в Бразилии

Две карагандинки осуждены за перевозку наркотиков в Бразилии. Согласно данным прокуратуры Карагандинской области осужденных вербовали 25-летняя жительница города и гражданин Иордании, передает корреспондент NUR.KZ



Преступную схему вербовки карагандинцев раскрыли прокуроры Карагандинской области. Согласно их данным, в текущем году совместными усилиями сотрудников ДВД Карагандинской области и консульской службы министерства иностранных дел выявлены факты эксплуатации и вербовки с вывозом за пределы Казахстана в отношении 5 граждан Караганды.



«Установлено, что вербовкой занимались одна из жительниц шахтерской столицы 1992 года рождения, будем называть ее гражданка К., и гражданин Иордании. Они вербовали людей для перевозки наркотических средств в другую страну, получая при этом за каждое завербованное лицо денежное вознаграждение», - сообщил начальник отдела прокуратуры имени Казыбек би Чингис Нурдаулетов.



Для осуществления преступного плана гражданкой К. подбирались молодые люди, владеющие английским языком. Она убеждала потерпевших, что они будут путешествовать по миру, увидят много стран, перевезут сумку, в которой будут находиться бриллианты, и что это не является противозаконным. При всем этом еще получат за это деньги.



«В результате преступных действий две гражданки, не подозревающие о перевозимом грузе, были задержаны в Бразилии. У них при осмотре сумки были обнаружены наркотические средства в особо крупном размере.



Женщины осуждены в этой стране на 7 лет лишения свободы за перевозку наркотических средств. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД Карагандинской области по статье 128 ч.3 УК, то есть «Торговля людьми», - добавил прокурор.



В июне текущего года предприимчивая гражданка К. была задержана и помещена под стражу. Ее подозревают в совершении вышеуказанного преступления. В целях качественного расследования и поддержания государственного обвинения в суде по уголовному делу был назначен процессуальный прокурор.



Уголовное дело рассмотрено в Казыбекбийском районном суде. Подсудимых приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу, у стороны защиты имеется право для обжалования судебного акта.