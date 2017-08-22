Нацбанк РК представил прогноз инфляции

Национальный банк РК опубликовал прогнозы по инфляции на вторую половину 2017 и 2018 год, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Согласно представленным прогнозам, на протяжении всего прогнозного периода, в качестве базового сценария рассматривается цены на нефть на уровне 50 долларов США за баррель, годовая инфляция в Казахстане в течение второй половины 2017 года будет находиться ближе к верхней границе целевого коридора 6-8 процентов, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7 процентов.



Как сообщается, основными факторами, которые будут определять динамику инфляции в Казахстане до конца текущего года, стали шоки предложения на рынке мясопродуктов и плодоовощной продукции, ослабление обменного курса тенге к доллару США, рост мировых цен на зерновые, инфляция в России и ряд других факторов.



В Нацбанке спрогнозировали, что исчерпание эффектов данных шоков произойдет 1-2 квартале 2018 года.



"Стабильные цены на нефть, снижение инфляционных ожиданий при слабом проинфляционном давлении со стороны внутреннего спроса приведут к вхождению инфляции в целевой коридор 5-7 процентов в 2018 году и 4-6 процентов в начале 2019 года", - говорится в сообщении.



Темпы экономического роста, согласно последней оценке экспертов, ускорятся до 3,1 процентов в 2017 году и до 3,0 процентов в 2018 году.



Также в Нацбанке отметили положительную динамику и в остальных отраслях экономики.



"В текущем году краткосрочный экономический индикатор, базирующийся на изменении индексов выпуска по базовым отраслям, находится на максимальном уровне за последние шесть лет (5,5 процентов за январь-июль к соответствующему периоду предыдущего года)", - сообщили эксперты.



Предпосылки экономического роста на прогнозном периоде не претерпели изменений. Ожидается рост внутреннего потребления, рост инвестиций в основной капитал при увеличении объемов добычи и производства минеральных ресурсов (эффект Кашагана). Рост импорта потребительских и инвестиционных товаров в результате расширения внутреннего спроса будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП. Разрыв выпуска свидетельствует об исчерпании дезинфляционного давления в экономике, но при этом слабое проинфляционное давление будет наблюдаться в 2018 году.



Динамика внешнего спроса соответствует траекториям предыдущего прогнозного раунда, в рамках которого предполагалось восстановление экономики Европейского союза, слабоположительные темпы роста ВВП России, ниспадающие, но все еще высокие темпы экономического роста Китая.



В свою очередь, при реализации сценария 40 долларов США за баррель годовая инфляция будет находиться немного выше верхней границы целевого коридора 2017 года и возле верхней границы целевого коридора 2018 года.