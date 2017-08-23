Родители спустя 14 лет встретили дочь, которую считали умершей

Семья Бейсеновых из Акмолинской области спустя 14 лет встретила дочь Бахыт Габдуллину, которую все считали умершей, сообщает КТК.
По словам матери девочки, Толкын Бейсеновой, она рожала в кокшетауском роддоме. Ребенок родился семимесячным, поэтому роды были тяжелыми. Вес малышки тогда составил всего один килограмм. По словам женщины, когда она очнулась, ей якобы заявили, что ребенок умер.
"В выписке ничего не написано. Я не знаю, какая выписка была. Я ничего не подписывала, "отказную" не писала, о смерти ребенка мне тоже ничего не давали", - рассказала Толкын Бейсенова.
Позже в семье родились еще трое детей. Но 14 лет спустя им позвонили из детдома и сообщили, что их дочь жива. Родители говорят, что не задумываясь забрали старшую, которую считали умершей. "Я не знала, что у меня есть папа, мама, сестренки младшие и братишка, вот, родился", - сказала Бахыт Габдуллина.
Однако Бейсеновы на данный момент задаются только одним вопросом: "Зачем медики сообщили о смерти ребенка?". Сейчас Толкын Бейсенова намерена подать на медиков в суд. "Кто-то должен ответить за жизнь моей дочери, за 14 лет, которые она прожила без родителей, без матери", - отметила женщина.
Между тем медики также в шоке, так как подняли документы 14-летней давности.
Как рассказали врачи, недоношенную малышку 14 лет назад сразу же определили в инкубатор, а после выздоровления - в детский дом. По их словам, Толкын рожала у них, а врач по фамилии Кучумова навещала роженицу дома. Молодая мать, по данным медиков, знала, что ее недоношенная дочь жива. Как сообщает телеканал, разбирательства еще только начинаются, но вопросом уже заинтересовалась прокуратура. В ведомстве должны выяснить, которая из сторон обманывает: медики или многодетная мать.
"Безусловно счастлива в этой ситуации только сама Бахыт. Она нашла родителей, о которых столько мечтала. Помогли ей в этом сотрудники детского дома. Педагоги сами позвонили Бейсеновым и предложили забрать потерянную дочь", - отмечается в материале телеканала.
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