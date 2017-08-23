Большинство компаний онлайн-кредитования не казахстанские - Акишев

Большинство компаний, работающих на рынке онлайн-кредитования, не являются казахстанскими, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом рассказал на пресс-конференции в Алматы председатель Национального Банка РК Данияр Акишев.



"На рынке онлайн-кредитования присутствуют не только игроки микрофинансовых организаций. Мы видим, что много организаций появилось, причем большинство из них имеют учредителей-нерезидентов, преимущественно из соседних стран, которые активно работают в этом поле и кредитуют население", - сказал Данияр Акишев.



Точное количество компаний по онлайн-кредитованию в Национальном Банке РК назвать затрудняются. Сейчас регулятор изучает эту сферу с точки зрения защиты прав потребителей финансовых услуг.



"Если мы видим какие-то угрозы, мы будем обсуждать, как дальше реагировать на это. Большинство компаний, скорее всего, работают в гражданско-правовом поле, это означает, что соответствуют Гражданскому кодексу. А по ГК РК у нас, в принципе, любое лицо может предоставить в долг деньги, так же как и вы своим соседям или друзьям. Здесь, по сути, на основании этих правовых отношений происходит выдача денег. Поэтому любые вопросы, связанные с регулированием такого рода операций, они сталкиваются с решением вопроса, как разделить эти взаимоотношения, когда человек просто дает в долг своим знакомым и когда он это делает с какой-то предпринимательской выгодой. Эти все вопросы сейчас обсуждаем", - сказал Данияр Акишев.



Также Данияр Акишев напомнил, что компании, которые в названиях используют "микрокредитная организация", - вне закона.



"С 2016 года микрокредитными организациями могут называться те компании, которые были зарегистрированы в Нацбанке. Все те компании, которые существовали до этого, они имели в названиях "микрокредитная организация". Теперь они не имеют права осуществлять свою деятельность ни под каким видом, не имеют права выдавать кредиты, так как они не встали на регистрацию в Нацбанке. Если такие компании работают, то мы ведем активную переписку с соответствующими правоохранительными органами с тем, чтобы компании работали только в правовом поле. Здесь самое главное - тот фильтр, который с января 2016 года работает. К сожалению, если люди берут кредиты в нерегулируемых субъектах, они не смогут пользоваться ни нашей защитой, ни нашей поддержкой", - пояснил Данияр Акишев.