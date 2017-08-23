Ввод трехъязычного образования в школах будет постепенным и осторожным - МОН РК

Введение трехъязычного образования в школах Казахстана будет постепенным и осторожным. Об этом в кулуарах августовского совещания педагогов Астаны заявил ответственный секретарь МОН РК Арын Орсариев, передает корреспондент Today.kz.
"Мы подготовили 1 500 учителей. В своей преподавательской деятельности они уже хотя бы частично смогут применять английский язык в обучении. Сначала небольшая информация будет на английском языке, через какое-то время предмет перейдет полностью на преподавание на английском языке. У нас уже есть школы, где учителя преподают на двух языках. Мы намерены проводить это поэтапно и осторожно", - сказал Орсариев. Ответственный секретарь МОН назвал не совсем целесообразным действием с экономической точки зрения отправку учителей за границу для поднятия уровня владения английским языком.
"Конечно, какую-то часть учителей мы бы с удовольствием хотели отправить. У нас есть программа "Болашак", по которой люди и так учатся. Всех отправить на обучение за рубеж - это не совсем целесообразно с экономической точки зрения. Можно обучить языку и в Казахстане. Мы привлекаем в поддержку Британский совет Казахстана. Можем приглашать носителей языка в Казахстан. Они же и здесь могут нам помогать. Необязательно ради этого выезжать в Великобританию, США или куда-то еще. Конечно, вот сейчас обучение по формату языкового лагеря идет. Мы отрываем педагогов от производства и непосредственно с ними работаем. Хотя есть и без отрыва", - добавил представитель ведомства.
Ранее из ответа на официальный запрос Today.kz cтало известно, что в связи с поэтапным внедрением трехъязычного образования в школах Министерство образования и науки РК с 1 сентября 2017 года увеличивает оклад учителей, преподающих на английском языке.
Напомним, впервые о необходимости развивать трехъязычное образование в Казахстане заявил Президент Нурсултан Назарбаев 14 декабря 2012 года. Глава государства отметил, что владение казахстанцами английским языком обеспечит качественный рывок в развитии страны, а русский язык является историческим преимуществом казахской нации.
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