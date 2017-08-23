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Ввод трехъязычного образования в школах будет постепенным и осторожным - МОН РК

Просмотров:191 Опубликовано: Сегодня, 14:49
Ввод трехъязычного образования в школах будет постепенным и осторожным - МОН РК
Фото: today.kz
Введение трехъязычного образования в школах Казахстана будет постепенным и осторожным. Об этом в кулуарах августовского совещания педагогов Астаны заявил ответственный секретарь МОН РК Арын Орсариев, передает корреспондент Today.kz.

"Мы подготовили 1 500 учителей. В своей преподавательской деятельности они уже хотя бы частично смогут применять английский язык в обучении. Сначала небольшая информация будет на английском языке, через какое-то время предмет перейдет полностью на преподавание на английском языке. У нас уже есть школы, где учителя преподают на двух языках. Мы намерены проводить это поэтапно и осторожно", - сказал Орсариев.
Ответственный секретарь МОН назвал не совсем целесообразным действием с экономической точки зрения отправку учителей за границу для поднятия уровня владения английским языком.

"Конечно, какую-то часть учителей мы бы с удовольствием хотели отправить. У нас есть программа "Болашак", по которой люди и так учатся. Всех отправить на обучение за рубеж - это не совсем целесообразно с экономической точки зрения. Можно обучить языку и в Казахстане. Мы привлекаем в поддержку Британский совет Казахстана. Можем приглашать носителей языка в Казахстан. Они же и здесь могут нам помогать. Необязательно ради этого выезжать в Великобританию, США или куда-то еще. Конечно, вот сейчас обучение по формату языкового лагеря идет. Мы отрываем педагогов от производства и непосредственно с ними работаем. Хотя есть и без отрыва", - добавил представитель ведомства.

Ранее из ответа на официальный запрос Today.kz cтало известно, что в связи с поэтапным внедрением трехъязычного образования в школах Министерство образования и науки РК с 1 сентября 2017 года увеличивает оклад учителей, преподающих на английском языке.

Напомним, впервые о необходимости развивать трехъязычное образование в Казахстане заявил Президент Нурсултан Назарбаев 14 декабря 2012 года. Глава государства отметил, что владение казахстанцами английским языком обеспечит качественный рывок в развитии страны, а русский язык является историческим преимуществом казахской нации.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Mestnyi
  • nadiuna
 Куратор (Посетители) Сегодня, 16:13
Цитата: Mestnyi
Те дети, которым загадят мозг преподаванием спец.предметов на англ. языке не смогут получать образование в российских ВУЗах.

Это и есть цель образования на английском. Также, как и переход на латиницу. Отчуждение от России.
 
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  • nadiuna
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:04
В прошлом году из 121 тысячи выпускников более 70 тысяч уехали в Россию.

Ну вот как то так. В прошлом году больше половины выпускников свалило из РК в Россию.
Те дети, которым загадят мозг преподаванием спец.предметов на англ. языке не смогут получать образование в российских ВУЗах. Потому как не будут знать толком предмет ни на русском, ни на английском языках.
В Европе и Штатах учить детей у простого смертного никакого бабла не хватит.
А небожители без проблем по всяким там космическим программам будут обучать бесплатно своих отпрысков за рубежом.
В сухом остатке получаем:
Образованное поколение небожителей, и необразованное стадо, которым проще управлять....
Все для народа!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Mestnyi
  • nadiuna
 Куратор (Посетители) Сегодня, 15:54
Все претензии к тем, кто вкладывает эти мутные ***** в головы наших небожителей. Они только исполняют чужую волю. Правла, ощущать на себе слабость правителя будут наши с вами детки.
Был слух, что боль-моль толковые преподы начали писать заявления по собственному. В общем, маразм крепчает, господа.
 
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  • Куратор
  • Ну Ну
  • nadiuna
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:48
Как в том древнем анекдоте:
Учитель русского языка по имени Шынар из города Шымкент, третью неделю пытается объяснить детям правило русского языка "Жи-Ши пиши с буквой "И".
Теперь это будут объяснять еще и на английском языке.
Не мучайте детей, сволочи!!!
Увеличите количество часов изучения языков (казахского, русского, английского) но не засирайте детям головы преподаванием спец.предметов на незнакомом ни им, ни учителям языке.
Вы не можете простому разговорному языку в рамках школьной программы научить детей. Куда вы лезете со "свиным рылом в калашный ряд"???

В Казахстане 7373 школы в 2016/2017 годах (взято вот отсюда)
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Это почти по 5 школ на одного учителя... Не 5 учителей на одну школу, а один учитель на 5 школ!!!!
Подготовили они... rofl

Не смешите мои тапочки....
Спец.предметы они на английском преподавать собрались, клоуны!!!
 
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  • akulina
  • Mestnyi
  • Куратор
  • _Китаец_
  • nadiuna
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 15:12
Мы подготовили 1 500 учителей. В своей преподавательской деятельности они уже хотя бы частично
смогут применять английский язык в обучении.
В смысле частично применять англ язык? Эт как?
владение казахстанцами английским языком обеспечит качественный рывок в развитии страны,

Всегда была уверенна, что для качественного рывка нужно поднимать развивать экономику, строить заводы и фабрики, а не откатами и всякого рода экспо заниматься
 
 

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