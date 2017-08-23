Казахстанцев будут предупреждать о прослушке телефонов

В рамках реформирования уголовного процесса в Казахстане собираются ввести обязательное уведомление лиц о проведенных в отношении них негласных следственных действиях органами досудебного расследования, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на своей странице в Facebook рассказал судья Верховного суда Ербол Рахимбеков.



Он также рассказал о проделанной работе в рамках реформирования уголовного процесса. По его словам, рабочей группой она систематизирована в шесть основных приоритетов, которые определены с учетом международного опыта и особенностей отечественной правовой системы. Судья сообщил, что эти подходы уже одобрены Главой государства и находятся на этапе внедрения.



"Первое. В целях повышения уровня защиты прав граждан предлагается расширить перечень оснований, по которым не применяется мера пресечения в виде содержания под стражей. В первую очередь по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. Однако это не должно касаться ОПГ и преступных сообществ.



Второе. Планируется сократить срок доставления задержанного в суд для избрания меры пресечения до 48 часов, разрешив использование предусмотренного Конституцией предельного 72-часового срока только в исключительных случаях (перечень таких случаев должен быть четко определен законодательно). Это необходимо для снижения рисков использования задержания как средства давления и принуждения для сбора доказательств, подкрепляющих обвинение.



Третье. На примере Германии предложена норма, предусматривающая обязательное уведомление лиц о проведенных в отношении них негласных следственных действиях органами досудебного расследования. Суть заключается в том, что каким бы ни был исход расследования, гражданину в обязательном порядке сообщают о негласных мероприятиях, проведенных в отношении него в процессе расследования. Среди них, к примеру, прослушивание телефонных разговоров. Это делается для того, чтобы гражданин мог при желании обжаловать обоснованность подобных действий.



Это позволит исключить практику сбора правоохранительными органами материалов, выходящих за пределы расследуемого деяния, и необходимо для исключения случаев, когда правоохранительные органы, не находя доказательств вины по расследуемому событию, начинают попутно искать улики по любым другим относящимся к данному лицу действиям с целью привлечения его к ответственности каким бы то ни было способом.



Четвертое. Возвращаясь к опыту других стран, в частности Великобритании и США, предлагается наделить адвокатов более широкими правами по сбору доказательств, включая непосредственное обращение в суд с ходатайством о производстве необходимых следственных действий. При этом в УПК будет определено, какие действия по сбору доказательств для адвокатов недопустимы (например, негласные следственные действия), а на какие должна быть получена санкция следственного судьи. Речь идет о действиях, когда сбор доказательств сопряжен со вторжением в частную жизнь граждан и ограничением их конституционных прав.



Пятое. На сегодняшний день производство по малозначительным уголовным правонарушениям в нашей стране на всех стадиях во многом является аналогичным полноценному уголовному судопроизводству по сложным делам, то есть необоснованно усложнено и заволокичено. Для исправления данной ситуации планируются меры по упрощению производства по уголовным проступкам, очевидным и преступлениям небольшой тяжести, включая введение приказного производства, то есть максимально упрощенной формы судопроизводства, созданной на основе Европейской практики, в частности Эстонии.



Шестое. Предлагается дальнейшее расширение сферы судебного контроля, прежде всего в форме санкционирования процессуальных действий правоограничительного характера, включая негласные следственные действия. При этом все специальные оперативно-розыскные мероприятия, сопряженные с ограничением конституционных прав граждан, будут законодательно переведены в категорию негласных следственных действий (например, негласное прослушивание, оперативное проникновение в жилые помещения).



В настоящее время Рабочей группой, куда входят и представители Верховного Суда, ведется разработка законопроекта, охватывающего все эти подходы. В дальнейшем он будет презентован широкой общественности", - написал Ербол Рахимбеков.



9 августа в Астане прошло совещание по вопросам реформы правоохранительной системы Казахстана под председательством Президента РК Нурсултана Назарбаева. Тогда Глава государства акцентировал внимание на важности обеспечения верховенства закона в рамках реализации Плана нации "100 конкретных шагов" и необходимости проведения качественной подготовительной работы по данному направлению.



"Сегодня мы рассматриваем вопрос по совершенствованию базовых направлений модернизации системы уголовного преследования, в том числе повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе, упрощение процедур расследования, состязательность уголовного процесса, дальнейшее расширение судебного контроля на досудебной стадии, исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами уголовного преследования, прокуратурой и судом", - сказал Назарбаев.