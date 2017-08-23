В правлении Halyk Bank рассказали о плюсах слияния с Qazkom

Зампред правления Halyk Bank по розничному бизнесу Марат Альменов рассказал о плюсах, которые получили клиенты Halyk и Qazkom за последние полтора месяца.



"Сразу по завершении сделки мы начали работу по интеграции продуктов и сервисов обоих банков: 10 июля внедрили единое тарифное пространство в банкоматах Halyk и Qazkom. Для клиентов обоих банков нет принципиальной разницы, в каком из банкоматов объединенной сети снимать наличные", - сказал Марат Альменов.



Клиентам Казкоммерцбанка также стала доступна сеть банкоматов Народного банка без каких-либо дополнительных комиссий, и такая же возможность в отношении банкоматов Qazkom появилась у клиентов Halyk. Кроме того, с 1 августа обнулены тарифы для клиентов АО "Народный Банк Казахстана" и АО "Altyn Bank" за пополнение платежных карт в банкоматах Qazkom с функцией cash-in, то есть отменены дополнительные комиссии за пополнение платежных карт для держателей карт Halyk Bank и Altyn Bank. Такая же опция возможна для клиентов Qazkom с 17 августа - пополнение платежных карт в тенге и долларах США в банкоматах Halyk Bank с функцией cash-in, при этом дополнительная комиссия за данную операцию с держателей карт Qazkom не взимается.



Кроме того, Марат Альменов анонсировал ожидающиеся внедрения, которые должны оценить клиенты обоих банков: "В течение месяца-полутора мы совместно с командой Казкома планируем внедрить такие опции, как пополнение дебетных/кредитных карт через платежные терминалы обоих банков, пополнение текущих счетов и депозитов через платежные терминалы обоих банков, Р2Р переводы с карт Halyk на Qazkom и обратно, открытие для клиентов Halyk Bank любых карт Qazkom через систему интернет-банкинга myhalyk.kz, открытие для клиентов Qazkom любых карт Halyk Bank через homebank.kz".



Стоит отметить, что объединенная филиальная сеть Halyk и Qazkom - 748 каналов продаж. Объединенная сеть банкоматов Qazkom+Halyk - 4 659 устройств по всему Казахстану, каждый второй банкомат в стране - из сети Halyk+Qazkom. Доля группы Halyk на рынке розничных депозитов после вхождения в ее состав Казкоммерцбанка составляет 38 процентов.