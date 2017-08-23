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Казахстанцы скупают недвижимость в Испании

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 18:02
Казахстанцы скупают недвижимость в Испании
Фото из открытых источников
Сделки с казахстанскими покупателями на испанском рынке недвижимости увеличиваются, несмотря на рост цен. В 2016 году в этой стране жилье подорожало в среднем на 5,5%. Об этом LS сообщила директор риелторской компании prospain.kz Ирина Галкина.

Собеседница привела данные агентства, специализирующего на оценке недвижимости – в среднем по стране цены на жилье в I квартале 2017 года повысились на 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно прогнозам, к концу года рост составит 5-6%. При этом изменение стоимости наблюдается в большинстве регионов Иберийского полуострова, где много новостроек. Они и востребованы среди европейцев и граждан стран СНГ.

"Сегодня на вторичном рынке очень мало предложений, все раскупается в считаные дни. Например, трехспальная квартира, которую в мае прошлого года купили казахстанцы за 73 тыс. евро на вторичном рынке, сегодня стоит уже 105 тыс. евро. Тогда как новая квартира с двумя спальнями, которая была оформлена за 124 тыс. евро, стоит уже 146 тыс. евро от застройщика", - сказала Галкина.

При этом большинство из казахстанцев предпочитают покупать недвижимость для дальнейшей сдачи в аренду. Как правило, это жилье, которое находится в непосредственной близости к морю.

"Можно купить дом за 180 тыс. евро или двухкомнатную квартиру за 50 тыс. евро или за 80 тыс. евро. Но от класса жилья также будет зависеть и арендная плата. Дом будет сдаваться в сезон от 1500 тыс. в неделю, квартира за "полтинник" – за 350-400 евро в неделю в высокий сезон (июнь-август), а квартира за 80 тыс. евро – за 700-800 евро в неделю. То есть цены на недвижимость неслучайны и хорошо отрегулированы рынком", - заметила риелтор.

Она отмечает, что большинство казахстанцев предпочитают брать кредиты – в Испании наравне с резидентами ипотеки предоставляются и иностранцам. В прошлом году самый выгодный процент, под который оформлялся кредит, был 2,95%. Однако ставки выросли до 3,15-3,5% годовых. В текущем году риелторское агентство оформляло ипотеку для своих клиентов под 2,3% на 10 лет и под 2,6% на 15 и более лет. Что касается размера первоначального взноса, то, как правило, это 50-60%.

При покупке недвижимости казахстанцы должны выплатить 10% от стоимости жилья. Данная ставка одинакова для первичного и вторичного рынка, только имеет разное название. В случае покупки вторичного жилья это налог перехода права собственности, в случае покупки первичного жилья – НДС. Этот налог оплачивается в момент совершения сделки купли-продажи. Только со следующего года после приобретения недвижимости нужно будет оплачивать налог на недвижимость – это порядка 100-150 евро в год в зависимости от класса жилья.
Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 19:24
Испания- тухлый муравейник. Я на Гоа в этом годе пару хат прикупил, и одну в Бадене. skuchno
 
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Критик SS (Посетители) Сегодня, 18:06
В один день заберут это все у вас хозяев, и пошлют , как не как чужая страна, а вот в нашу вложились бы, то хоть есть гарантия что ваша это будет ваша))))
 
 

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