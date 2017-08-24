За ношение закрывающей лицо одежды будут штрафовать на 230 тыс. тенге

Состоялось собрание представителей религиозных объединений Казахстана по обсуждению проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», сообщила пресс-служба Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
Законопроект закладывает нормы, позволяющие регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, заключение и прекращение брака по религиозным обрядам и церемониям.
Проект закона также предусматривает запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов и предметов одежды, демонстрирующие принадлежность к деструктивным идеологическим течениям.
Также запрещена реклама их вероучения в СМИ и интернет-ресурсах.
Кроме того, законопроект направлен на усиление контроля уполномоченного органа в религиозной сфере за деятельностью субъектов религиозных отношений, введение системы оценки эффективности деятельности центральных и местных государственных органов по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, обеспечение финансовой прозрачности религиозных объединений.
«Принятие данного документа безусловно повысит эффективность деятельности госорганов и институтов гражданского общества в религиозной сфере по духовно-нравственному оздоровлению общества, а также недопущению распространения радикальных религиозных идей среди населения», - сказал в своей речи вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын.
В свою очередь представители религиозных объединений высказали свои предложения, выступив в поддержку законопроекта.
Проект поправок в законы до конца года должен быть одобрен депутатами, сообщает телеканал КТК
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Для тех, кто не будет соблюдать требование о запрете на ношение одежды,закрывающей лицо, предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа – 100 МРП, это почти 230 000 тенге, сообщает телеканал.
В Министерстве по делам религий на такой шаг пошли после того, как в европейских странах признали, что этот запрет никак не нарушает прав граждан. Ограничения уже несколько лет действуют в Бельгии, Франции и Голландии.
"Было несколько судебных процессов, связанных с тем, что некоторые граждане считали, что эта норма нарушает права человека. Обращались в Европейский суд по правам человека.
Но данный судебный орган подтвердил право этих государств на подобный запрет. Поэтому мы тоже решили, что в Казахстане пришло время, когда есть возможность запретить одежду, препятствующую распознаванию лица", - пояснил и.о. председателя Комитета Министерства по делам религий и гражданского общества РК Еркин Онгарбаев.
Законопроект доступен для обсуждения на портале «Электронного правительства» и официальном сайте Министерства по делам религий и гражданского общества.