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За ношение закрывающей лицо одежды будут штрафовать на 230 тыс. тенге

Просмотров:340 Опубликовано: Сегодня, 08:33
За ношение закрывающей лицо одежды будут штрафовать на 230 тыс. тенге
Фото из открытых источников
Состоялось собрание представителей религиозных объединений Казахстана по обсуждению проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», сообщила пресс-служба Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

Законопроект закладывает нормы, позволяющие регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, заключение и прекращение брака по религиозным обрядам и церемониям.

Проект закона также предусматривает запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов и предметов одежды, демонстрирующие принадлежность к деструктивным идеологическим течениям.

Также запрещена реклама их вероучения в СМИ и интернет-ресурсах.

Кроме того, законопроект направлен на усиление контроля уполномоченного органа в религиозной сфере за деятельностью субъектов религиозных отношений, введение системы оценки эффективности деятельности центральных и местных государственных органов по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, обеспечение финансовой прозрачности религиозных объединений.

«Принятие данного документа безусловно повысит эффективность деятельности госорганов и институтов гражданского общества в религиозной сфере по духовно-нравственному оздоровлению общества, а также недопущению распространения радикальных религиозных идей среди населения», - сказал в своей речи вице-министр по делам религий и гражданского общества Берик Арын.

В свою очередь представители религиозных объединений высказали свои предложения, выступив в поддержку законопроекта.

Проект поправок в законы до конца года должен быть одобрен депутатами, сообщает телеканал КТК.

Для тех, кто не будет соблюдать требование о запрете на ношение одежды,закрывающей лицо, предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа – 100 МРП, это почти 230 000 тенге, сообщает телеканал.

В Министерстве по делам религий на такой шаг пошли после того, как в европейских странах признали, что этот запрет никак не нарушает прав граждан. Ограничения уже несколько лет действуют в Бельгии, Франции и Голландии.

"Было несколько судебных процессов, связанных с тем, что некоторые граждане считали, что эта норма нарушает права человека. Обращались в Европейский суд по правам человека.

Но данный судебный орган подтвердил право этих государств на подобный запрет. Поэтому мы тоже решили, что в Казахстане пришло время, когда есть возможность запретить одежду, препятствующую распознаванию лица", - пояснил и.о. председателя Комитета Министерства по делам религий и гражданского общества РК Еркин Онгарбаев.

Законопроект доступен для обсуждения на портале «Электронного правительства» и официальном сайте Министерства по делам религий и гражданского общества.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • arelav_74
  • tttttttttt21ttt
  • Швейк
 tolk (Посетители) Сегодня, 09:59
Давно пора.
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 09:49
Цитата: _Китаец_
Сам я наблюдательный и по моим наблюдениям бюджет пополнится солидно на много 100 мрп в нашем западэнском районе.

большими проблемами это все обернется потому что их тысячи

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • arelav_74
  • Швейк
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 09:32
Сам я наблюдательный и по моим наблюдениям бюджет пополнится солидно на много 100 мрп в нашем западэнском районе. lol Готовьте денюшки.

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
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  • Erlan84
  • Mestnyi
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  • valesa
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 09:05
Цитата: Orion
почему не имеющая подземных ресурсов европа получает зарплату выше в 3-4 раза

Европа имеет подземные ресурсы. Наши ресурсы.
 
-2
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  • Лесник
  • веснушка
 Orion (Посетители) Сегодня, 08:57
Чуть что так сравниваем с европой, а может у Европейского суда надо было запросить сравнение зарплат в европе и Казахстане, почему не имеющая подземных ресурсов европа получает зарплату выше в 3-4 раза и пенсионер может позволить себе отдыхать на мальдивах или где то еще. А наши товарищи докапались до закрывающей одежды. Скажу я вам что им там просто делать нечего, вот и стряпают всякую ерунду, чтобы отвлечь внимание народа от насущного.
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 08:54
Интересно.. Вы хотите побороть ваххабитов посредством штрафов? crazy Нужны более радикальные методики. Или же должна вестись идейно-психологическая работа. Есть специалисты? Нет специалистов. Тогда только штрафы.
Еще одно интересно: как вы будете задерживать ниндзей в парандже? Думаете, ихние бородатые санты позволят вам сорвать со снегурок их маскировку? Ментов покрепче набирайте тогда.
 
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 Тихо (Посетители) Сегодня, 08:52
Также запрещена реклама их вероучения в СМИ и интернет-ресурсах.
С этого надо было начинать,многих подчинили себе и одурманили за последние годы. Время считаю упущенным.

Банить меня бесполезно,мнения своего не поменяю.
 
 

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