Террористы пытаются добраться до ядерного оружия

Очень много террористических организаций пытаются добраться до ядерного оружия, сообщил президент Пагуошской конференции Джаянта Данапала на брифинге в СЦК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Ситуация ухудшается между крупными ядерными странами - США и Российской Федерацией. 95 процентов из 15 тысяч боеголовок, имеющихся в мире, находятся в руках этих двух стран. Девять стран все еще обладают ядерным оружием, и очень много террористических организаций пытаются добраться до него. Мы живем в опасном мире", - рассказал Данапала на брифинге в Астане.
Он обратил внимание, что ядерное оружие может использоваться террористическими организациями, и это большая угроза. Также существует проблема взлома компьютерных систем.
Отметим, 25 августа в Астане откроет работу 62-я Пагуошская конференция по науке и глобальным проблемам, где будут рассмотрены методы противодействия новым ядерным угрозам.
"Мы очень горды работать с правительством Казахстана в этом начинании, потому что это поможет нам сделать упор снова на ядерном оружии. Мы знаем, что произошло в Семипалатинске в вашей стране. Полигон закрыт, но новые испытания могут начаться в другой части мира, потому что самый главный договор еще не вступил в силу", - добавил Джаянта Данапала.
Конференция продлится до 29 августа, она проводится при поддержке Сената РК и Министерства иностранных дел, в ее работе примут участие более 200 делегатов из 46 стран мира.
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