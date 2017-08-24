«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 24 Августа
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.32 KZT
  • €1 = 392.58 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Террористы пытаются добраться до ядерного оружия

Просмотров:292 Опубликовано: Сегодня, 11:43
Террористы пытаются добраться до ядерного оружия
Иллюстративное фото: vnews.agency
Очень много террористических организаций пытаются добраться до ядерного оружия, сообщил президент Пагуошской конференции Джаянта Данапала на брифинге в СЦК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Ситуация ухудшается между крупными ядерными странами - США и Российской Федерацией. 95 процентов из 15 тысяч боеголовок, имеющихся в мире, находятся в руках этих двух стран. Девять стран все еще обладают ядерным оружием, и очень много террористических организаций пытаются добраться до него. Мы живем в опасном мире", - рассказал Данапала на брифинге в Астане.

Он обратил внимание, что ядерное оружие может использоваться террористическими организациями, и это большая угроза. Также существует проблема взлома компьютерных систем.

Отметим, 25 августа в Астане откроет работу 62-я Пагуошская конференция по науке и глобальным проблемам, где будут рассмотрены методы противодействия новым ядерным угрозам.

"Мы очень горды работать с правительством Казахстана в этом начинании, потому что это поможет нам сделать упор снова на ядерном оружии. Мы знаем, что произошло в Семипалатинске в вашей стране. Полигон закрыт, но новые испытания могут начаться в другой части мира, потому что самый главный договор еще не вступил в силу", - добавил Джаянта Данапала.

Конференция продлится до 29 августа, она проводится при поддержке Сената РК и Министерства иностранных дел, в ее работе примут участие более 200 делегатов из 46 стран мира.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика