В МОН прокомментировали ситуацию с отзывом 200 грантов

Руководитель Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Рамазан Алимкулов прокомментировал ситуацию вокруг приостановления действия грантов более 200 абитуриентов, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее в СМИ сообщили о том, что в Алматы около 200 обладателей знака "Алтын белгі" лишились грантов на бесплатное обучение спустя всего несколько часов после их получения.
"Национальный центр тестирования Министерства образования и науки РК выдал гранты в соответствии с действующим законодательством, с учетом всех приоритетных категорий лиц, в том числе лиц, имеющих преимущественное право. Эти сертификаты, то есть свидетельства о присуждении грантов, по инструкции были направлены в базовые вузы еще на прошлой неделе", - комментирует ситуацию руководитель Наццентра тестирования Рамазан Алимкулов.
Он отметил, что Министерство здравоохранения республики приостановило действие 220 грантов, которые выделялись абитуриентам для поступления в медицинские вузы, расположенные в Астане и Алматы.
"Представители Министерства здравоохранения, поскольку они являются операторами и медицинские вузы подчиняются им, они в отношении отдельных абитуриентов, которые имеют на руках гранты, приостановили действие этих свидетельств. Поскольку большинство обладателей грантов на медицинские специальности подали заявления для обучения в городах Астана и Алматы. В частности, Медицинский университет Астана и Национальный университет Асфендиярова, ссылаясь на то, что эти вузы не могут принять такое количество студентов", - пояснил глава Национального центра тестирования МОН РК.
Рамазан Алимкулов заверил, что Министерством образования и науки никаких распоряжений об отзыве грантов не издавалось.
"Приказов о том, чтобы отозвать эти гранты (свидетельства) не было. То есть здесь работала комиссия Министерства здравоохранения, они с каждым абитуриентом сейчас ведут беседу для того, чтобы предложить им учиться на гранте в других медицинских вузах республики. Эта работа ведется", - добавил Рамазан Алимкулов.
По его данным, в отношении около 150 абитуриентов вопрос практически решен.
"Мы сейчас обеспечиваем техническое сопровождение в отношении тех, кто согласился поехать на обучение в другие города. Автоматически, я подчеркиваю, по согласованию с комиссией Министерства здравоохранения мы распечатываем гранты и передаем в вузы. А почему Минздрав не готов принять всех абитуриентов на обучение в вузы Астаны и Алматы - это вопрос уже не в моей компетенции", - добавил Алимкулов.
"Либо они примут волевое решение и зачислят всех абитуриентов в эти вузы, которые указаны, либо они будут просить выпускников поехать в другие медицинские вузы республики. Мы сейчас на основании их статистики, как технический орган, моментально распечатываем гранты в отношении тех, кто согласен поехать в другой город", - резюмировал руководитель Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК.
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