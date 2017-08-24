Уроки футбола введут в начальных классах школ в Казахстане

В начальных классах казахстанских школ введут уроки футбола. Азам этой игры будет посвящена примерно треть всех уроков физической культуры, передает Today.kz со ссылкой на сайт Федерации футбола Казахстана.



Уже утверждено "Методическое пособие по футболу для учащихся 1-4 классов учреждений среднего образования", разработанное ФФК и МОН РК. Как сообщается на сайте федерации, это пособие разрабатывалось на основе "многочисленных иллюстраций и с доступного текста для учителей физкультуры начальных классов".

Учебный материал в пособии систематизирован по классам.



"Подобраны различные подвижные игры с элементами обучения владению мячом. Технические комплексы и комплексы упражнений, направленные на развитие у детей быстроты, гибкости, ловкости, координационных способностей, тесты для оценки физической и технической подготовленности", - говорится на сайте.



Цели этого проекта - вовлечение детей в футбол, а также отбор и передача перспективных и талантливых учащихся в группы по футболу специализированных учебно-спортивных учреждений.



Начиная с сентября этого года пилотные занятия будут проводить в 147 школах в пяти регионах Казахстана. Занятия с преподаванием футбола начнутся в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, Астане и Алматы.



"Заинтересованность в реализации этого проекта проявили в Актюбинской и Карагандинской областных федерациях футбола. По согласованию с местными уполномоченными органами в области образования достигнута договоренность реализации этого проекта, а ФФК, в свою очередь, окажет методическую помощь", - сообщается на сайте.