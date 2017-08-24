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Фигурант дела Аблязова получил условный срок вместо реального

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:37
Фигурант дела Аблязова получил условный срок вместо реального
Фото ©Турар Казангапов
Бывшему директору по кредитованию БТА Банка Кайрату Садыкову назначили условный срок лишения свободы в пять лет вместо реального срока в 15. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Приговор изменен постановлением апелляционной коллегии по уголовным делам. "Окончательно назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в 300 МРП, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на три года. Назначенное наказание считать условным", - говорится в решении Алматинского городского суда.

Как известно, 7 июня 2017 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы назначил Садыкову 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, штраф 300 МРП с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на три года.

Другим фигурантам дела: Мухтару Аблязову, Садуакасу Мамешу и Жаксылыку Жаримбетову, приговоры оставлены без изменения. Аблязов был осужден на 20 лет лишения свободы. Мамеш и Жаримбетов - на пять лет лишения свободы условно.

Суд также постановил удовлетворить гражданский иск АО "БТА Банк". С Аблязова, Жаримбетова, Садыкова и Мамеша взыскали в общей сложности более 20 триллионов тенге. С Аблязова взыскано шесть триллионов 575 миллиардов 753 миллиона тенге. С Жаримбетова взыскана аналогичная сумма. С Мамеша взыскали 811 миллиардов 198 миллионов тенге. С Садыкова взыскали шесть триллионов 417 миллиардов 445 миллионов тенге.

Мухтар Аблязов обвинялся в совершении преступлений по шести статьям УК РК: "Создание и руководство преступным сообществом в целях совершения преступлений", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка", "Злоупотребление полномочиями".

Жаксылык Жаримбетов и Кайрат Садыков обвинялись по аналогичным статьям, кроме одной: "Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем". Кроме того, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней".

Садуакас Мамеш обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка".
Источник: Tengrinews.kz
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