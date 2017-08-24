Терминалы для покупки Bitcoin за наличные хотят поставить в Астане и Шымкенте

Терминалы для покупки криптовалюты Bitcoin за наличные деньги планируют установить в Астане, Шымкенте и Бишкеке. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил представитель компании. Сейчас, по его информации, в Казахстане установлены два терминала. Оба они находятся в Алматы.Первый терминал был установлен еще в конце 2015 года в одном из ТРЦ по улице Достык. В нем можно купить биткоины за тенге. Помимо этого, аппарат оснащен функцией выдачи наличности - существует возможность продать биткоины и получить тенге. Но эта функция пока не работает.Еще один аппарат установлен в одном из детских магазинов по улице Ауэзова, выше пересечения с улицей Бухар жырау."Ограничения по продаже выставлены динамически, пока нет постоянных лимитов. Обычно один миллион тенге на один адрес. Комиссия составляет от 5 до 7 процентов в зависимости от ситуации на рынке", - сообщил представитель компании.Он отметил, что криптовалюты на данный момент в Казахстане не регулируются."Терминал установлен и работает по упрощенной системе налогообложения", - добавил представитель компании. По его словам, дополнительные терминалы в других городах планируется установить до конца сентября.Напомним, ранее директор департамента платежного баланса и валютного регулирования НБ РК Айгуль Буранбаева сообщила, что в рамках закона "О валютном регулировании" покупку криптовалют или электронных денег за реальные деньги Нацбанк планирует трактовать как перечисление средств за товары и услуги. Также она отметила, что криптовалюта будет попадать в сферу действия закона "О платежах и платежных системах".В свою очередь, в ДГД Алматы считают, что граждане Казахстана, получающие доходы из иностранных источников, в том числе путем добычи и реализации на иностранных биржах криптовалют, обязаны платить налоги.