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В Казахстане возрождают массовую сдачу стеклотары

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 18:10
В Казахстане возрождают массовую сдачу стеклотары
Фото: пресс-службы
В Казахстане подвели предварительные итоги пилотного проекта по развитию рынка многооборотной (возвратной) стеклотары. В рамках первого этапа (конец 2016 г и январь 2017 г.) было собрано – 5 млн. стеклянных бутылок, а за полтора месяца действия второго этапа проекта (в период с 15 июня по 1 августа) у населения было принято- 1 млн 754 тыс. 126 стеклянных бутылок, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Оператора РОП.

Внедрение данной инициативы позволило оказать поддержку компаниям – сборщикам многооборотной стеклянной емкости, а на втором этапе стимулировать население к сдаче оборотных стеклотары. Благодаря данному проекту, сдача стеклотары становится выгодной для населения. Сейчас в пунктах приема за стеклянную бутылку можно получить от 8 до 15 тенге.

Для жителей пригородных зон компаниями – сборщиками запущен передвижной пункт приема стеклотары и открываются новые точки приема возвратной стеклянной емкости. Компаниями – сборщиками осуществляется подготовка собранной стеклотары к вторичному использованию, затем стеклянные емкости поставляются для использования производителям алкогольных и безалкогольных напитков.

Данный пилотный проект внедрен в Казахстане с целью развития рынка многооборотной стеклотары.

В стране образуется порядка 340 тысяч тонн стеклобоя в год, при этом лишь порядка 30 тысяч тонн стеклоотходов перерабатывается и используется вторично. Весь остальной объем - порядка 270-290 тыс. тонн в год -выбрасывается и скапливается на мусорных полигонах.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Лёха.Лысый. (Посетители) Сегодня, 19:05
Бытылочки пузырёчки дайте сирым и убогим заработать,статья доходов постоянная и прибыль не малая пузырь всегда,дай бог вам начинатели прошлого.
 
 

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