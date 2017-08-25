«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 25 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.22 KZT
  • €1 = 390.48 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцев атакует новый вирус, опустошающий счета в банках

Просмотров:328 Опубликовано: Сегодня, 08:19
Казахстанцев атакует новый вирус, опустошающий счета в банках
Иллюстративное фото fishki.net
Деньги казахстанцев в опасности: новый вирус, распространяющийся в социальной сети Facebook, опустошает счета в банках, передает КТК.

Вредоносная программа стремительно распространяется в интернете. За несколько дней вирусом заразились компьютеры тысяч жителей Казахстана. Они теперь автоматически отправляют сообщения со ссылками на разные сайты.

Переходить по ним нельзя. Всего лишь несколько кликов - и на банковских картах ничего не подозревающих жертв мошенников не остается ни тиына.

Кто вмиг может оказаться без зарплаты или накоплений и как избежать такой участи, рассказал президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.

Схема обычно такова: люди получают рассылку от своих уже "заразившихся" друзей, и, не заподозрив ничего плохого, переходят по ним. Далее заражение происходит в несколько этапов.

"Сначала вирус пробует заразить вас, если у вас не установлены какие-то обновления браузера, обновления операционной системы. Далее, если у вас не получилось, он вас перекидывает на фишинговую страницу – поддельную страницу, где просит вас ввести ваши платежные данные для покупки какого-то контента – видео или еще чего-то.

И вы, ничего не подозревая, вводите свои данные, и вирус у себя сохраняете. Далее он предлагает скачать программу, которая дает возможность смотреть какое-то видео либо скачать дополнительные возможности для операционной системы.

Вы скачиваете, и он также заражает вашу операционную систему. И далее он уже вытаскивает ваши данные – данные карточки, пароли и пробуют воспользоваться этими данными для своих целей", - рассказал Сатиев.

Во избежание неприятностей, специалист посоветовал соблюдать "компьютерную гигиену": не использовать пиратскую операционную систему и вовремя обновлять ОС.

"Даже если вы не введете свои платежные данные... Если у вас не установлены обновления операционной системы либо вы используете какую-то пиратскую операционную систему, где хакеры могли вообще внедрить свой какой-то код, нужно просто обновляться и не переходить по непонятным ссылкам", - поделился простым рецептом Сатиев.
Источник: Nur.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика