Казахстанцев атакует новый вирус, опустошающий счета в банках

Деньги казахстанцев в опасности: новый вирус, распространяющийся в социальной сети Facebook, опустошает счета в банках, передает КТК
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Вредоносная программа стремительно распространяется в интернете. За несколько дней вирусом заразились компьютеры тысяч жителей Казахстана. Они теперь автоматически отправляют сообщения со ссылками на разные сайты.
Переходить по ним нельзя. Всего лишь несколько кликов - и на банковских картах ничего не подозревающих жертв мошенников не остается ни тиына.
Кто вмиг может оказаться без зарплаты или накоплений и как избежать такой участи, рассказал президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.
Схема обычно такова: люди получают рассылку от своих уже "заразившихся" друзей, и, не заподозрив ничего плохого, переходят по ним. Далее заражение происходит в несколько этапов.
"Сначала вирус пробует заразить вас, если у вас не установлены какие-то обновления браузера, обновления операционной системы. Далее, если у вас не получилось, он вас перекидывает на фишинговую страницу – поддельную страницу, где просит вас ввести ваши платежные данные для покупки какого-то контента – видео или еще чего-то.
И вы, ничего не подозревая, вводите свои данные, и вирус у себя сохраняете. Далее он предлагает скачать программу, которая дает возможность смотреть какое-то видео либо скачать дополнительные возможности для операционной системы.
Вы скачиваете, и он также заражает вашу операционную систему. И далее он уже вытаскивает ваши данные – данные карточки, пароли и пробуют воспользоваться этими данными для своих целей", - рассказал Сатиев.
Во избежание неприятностей, специалист посоветовал соблюдать "компьютерную гигиену": не использовать пиратскую операционную систему и вовремя обновлять ОС.
"Даже если вы не введете свои платежные данные... Если у вас не установлены обновления операционной системы либо вы используете какую-то пиратскую операционную систему, где хакеры могли вообще внедрить свой какой-то код, нужно просто обновляться и не переходить по непонятным ссылкам", - поделился простым рецептом Сатиев.