Препараты от химической кастрации продают в аптеках Казахстана - телеканал

В казахстанских аптеках продают препараты, которые делают химическую кастрацию педофилов бессмысленной, сообщает телеканал "Астана".
По словам врача-уролога Елены Подборновой, "Омнадрен" и "Нибидо" не только полностью отменяют действие "Цепротерона", который Минздрав уже с нового года начнет вводить педофилам, но и в разы повышает сексуальную активность пациента. Это может усугубить ситуацию, опасается специалист.
"Применяя "Омнадрен" у мужчины будет очень высокое либидо, то есть сексуальное влечение. У него будет замечательная половая функция, то есть, да, мы подавим его собственные, но так как в крови будет очень много тестостерона, то у него все будет прекрасно. Единственное что будет подавление еще сперматогенеза, ну скажем так, его партнерша не сможет забеременеть. Здесь мы больше говорим уже о контрацепции", - отметила Подборнова.
Телеканал сообщает, что корреспонденты проверили городские аптеки и нашли указанные препараты по доступным ценам - от 7 до 35 тысяч тенге. Отпускать их фармацевты должны по рецепту.
"Допустим такой пациент приходит ко мне. Я ведь не знаю, что у него такая позиция, и он говорит, я вот жалуюсь, что у меня нарушение половой функции. Естественно, я как доктор сразу же начинаю делать ему сдачу гормона тестостерона, да действительно у вас очень низкий тестостерон вам сейчас нужно тот же "Омнадрен" и ему сама даже порекомендую напишу рецепт", - отметила врач.
Елена Подборнова добавила, что "Цепротерон" начинает действовать только после четырех инъекций. Более того, подавлять действие препарата может алкоголь. И наконец, вводить его нужно регулярно как минимум раз в две недели. Любой пропуск укола может вернуть активность педофилу.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения готовится к внедрению химической кастрации педофилов. С 2018 года таким преступникам будут колоть препарат "Цепреторон". Как уточнили в ведомстве, он подавляет уровень гормона тестостерона и фактически снижает сексуальную активность. По мнению чиновников, это гуманный и эффективный метод борьбы с педофилией. Инъекции будут делать специальные врачи. Причем доза будет подбираться индивидуально.
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