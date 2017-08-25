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Штрафы за отказ родителей от прививок прокомментировали в министерстве

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Штрафы за отказ родителей от прививок прокомментировали в министерстве
Иллюстративное фото с сайта Sputnik Эстония
Информацию о том, что за отказ от вакцинации детей их родителей будут штрафовать, разъяснили в министерстве по делам религий и гражданского общества Казахстана, пишет МИА «Казинформ».

Пункт об обязательном вакцинировании детей хотят учесть при принятии законопроекта о внесении изменений в законодательство по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

«Существуют плановые прививки, утвержденные действующим законодательством, которые обязательны для получения. Профилактические прививки проводятся в интересах не только самого прививаемого, но и всего общества, с целью создания иммунной защиты от инфекций и паразитарных заболеваний, и предотвращения их эпидемического распространения», – считает глава управления по связям с христианскими и другими религиозными объединениями Айнур Чигирова.

Отмечается, что в прошлом году зафиксировали 9685 отказов от прививок, в сравнении с предыдущим годом эта цифра возросла на 13,4% (8383).

Самыми распространенными поводами для отказов стали личные 45% (4360) и религиозные убеждения 42,9% (4151).

Негативная информация из интернет-ресурсов, прессы, ТВ стала причиной отказа для 6,2% (600). 6,1% (589) не согласились на прививки из-за недоверия к вакцинам.

Очень высок показатель отказа от вакцинации по религиозным убеждениям в западном регионе республики – там он превышает 80%.

В частности, в Атырауской области он составляет 88,9%, в Актюбинской области – 87,9%, Западно-Казахстанской области – 89,3%.

Напомним, ранее мы писали, что родителей, которые отказываются от вакцинации детей, теперь будут штрафовать. Новый законопроект уже разрабатывается.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Гульнар Капарова
 babnik (Посетители) Сегодня, 12:54
nadiuna, согласен пусть дадут расписку об ответсвенности
 
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Jack (Посетители) Сегодня, 12:36
Т.е. чтобы избежать штрафа надо сказать что прививку не делаем не по религиозным а по личным причинам. И все? Десткий сад...
 
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grob (Посетители) Сегодня, 12:20
Что значит: " управление по связям с христианскими и другими религиозными объединениями"?
 
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  • Ну Ну
  • Гульнар Капарова
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 12:15
...а родители пусть пишут тогда объяснительную, что я не отказываюсь от прививки, если врач напишет мне расписку за печатью поликлиники, например, в которой врачи возьмут на себя ответственность за побочные эффекты и государство возьмет на себя все расходы по данному случаю...такая расписка защитит любого человека тем, что он в ней не отказался от прививки, тем самым избежав штраф... потому как расписку со стороны государства никто не даст... врачи сами прекрасно знают о проблемах с прививками...
 
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  • Mestnyi
  • nadiuna
  • Гульнар Капарова
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:55
Странное дело.. Как можно привить здоровье посредством штрафов?
 
 

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