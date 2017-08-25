Штрафы за отказ родителей от прививок прокомментировали в министерстве

Информацию о том, что за отказ от вакцинации детей их родителей будут штрафовать, разъяснили в министерстве по делам религий и гражданского общества Казахстана, пишет МИА «Казинформ».
Пункт об обязательном вакцинировании детей хотят учесть при принятии законопроекта о внесении изменений в законодательство по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.
«Существуют плановые прививки, утвержденные действующим законодательством, которые обязательны для получения. Профилактические прививки проводятся в интересах не только самого прививаемого, но и всего общества, с целью создания иммунной защиты от инфекций и паразитарных заболеваний, и предотвращения их эпидемического распространения», – считает глава управления по связям с христианскими и другими религиозными объединениями Айнур Чигирова.
Отмечается, что в прошлом году зафиксировали 9685 отказов от прививок, в сравнении с предыдущим годом эта цифра возросла на 13,4% (8383).
Самыми распространенными поводами для отказов стали личные 45% (4360) и религиозные убеждения 42,9% (4151).
Негативная информация из интернет-ресурсов, прессы, ТВ стала причиной отказа для 6,2% (600). 6,1% (589) не согласились на прививки из-за недоверия к вакцинам.
Очень высок показатель отказа от вакцинации по религиозным убеждениям в западном регионе республики – там он превышает 80%.
В частности, в Атырауской области он составляет 88,9%, в Актюбинской области – 87,9%, Западно-Казахстанской области – 89,3%.
Напомним, ранее мы писали, что родителей, которые отказываются от вакцинации детей, теперь будут штрафовать. Новый законопроект уже разрабатывается.
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