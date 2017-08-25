Прием старых авто за денежную компенсацию возобновили в Казахстане

В Казахстане возобновили прием старых автомобилей за денежную компенсацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Оператор "РОП".



"Сегодня Министерство энергетики РК согласовало дополнительную квоту Оператору РОП на продолжение программы по выкупу старых автомобилей. До конца 2017 года пункты сбора примут за денежную компенсацию 12 тысяч вышедших из эксплуатации транспортных средств", - сообщается в распространенном пресс-релизе.



Отмечается, что условия программы остаются прежними: ВЭТС оценивается по двум категориям: за автомобили полной комплектации - 150 тысяч тенге, за транспортное средство неполной комплектации - 48 тысяч тенге. Прием легковых автомобилей по программе начнется с 26 августа 2017 года.



Напомним, с 16 августа 2017 года программа по выкупу старых автомобилей была временно приостановлена.



Пунктами сбора Оператора РОП (по данным на 15 августа) было принято 27 665 старых автомобилей, общий размер денежной выплаты составил 4 146 078 000 тенге.



Также в Казахстане продолжается программа утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств.