Иронизировать не стоит - вице-министр о запрете религиозной одежды

Вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов призвал общественность не иронизировать над концепцией законопроекта, который определит запрет на ношение религиозной одежды определенного типа, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Напомним, Президент Казахстана предложил законодательно запретить черные одеяния. По словам Нурсултана Назарбаева, это "не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу".



На вопрос о том, будут ли выработаны конкретные нормы по длине брюк, бороды и цвету одежды, Нукенов сообщил, что решение об этом еще не принято.



"Сегодня обсуждается концепция государственной политики в религиозной сфере. В рамках этой концепции обсуждается законопроект. Разные вариации обсуждаются. Прежде всего речь идет о том, чтобы запретить одеяния, которые не позволяют определить лицо человека. Об остальном пока речи не идет. Этот вопрос еще не решен. (...) Этот процесс должен пройти согласование в госорганах, должен быть обсужден в Парламенте. В конце концов, решение принимает Президент. Поэтому предстоит большая стадия работы. А то, что касается сантиметров, миллиметров, - иронизировать не стоит", - заявил вице-министр на брифинге в СЦК.



Все эти вопросы, по его словам, еще обсуждаются рабочей группой совместно с экспертами и религиозными объединениями.



"Что касается запретов, то Казахстан издревле славится своей толерантностью и богатством культур. Я не думаю, что закон будет каким-то образом наши исторические ценности нарушать. В обществе должно быть понимание", - заметил вице-министр.



Ранее, говоря о законопроекте, министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев привел в пример страны Ближнего Востока, где установлены строгие требования к одежде как для своих граждан, так и для иностранных туристов. При этом даже люди с иным вероисповеданием, приезжая в эти страны, следуют принятым правилам в отношении внешнего вида.