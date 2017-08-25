Трагедия на Кубани: 16 человек погибли при падении автобуса в море в Краснодарском крае

16 человек погибли при падении автобуса в море в Краснодарском крае. По предварительным данным, автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», которые возвращались с вахты. На месте происшествия работают водолазы. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.«16 человек погибли, 24 спасены, из них восемь госпитализированы», — приводит сообщение собеседника ТАСС.Автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье ст. 264 УК России («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).«Сегодня рано утром в районе поселка Волна в Краснодарском крае во время возвращения с вахты в море опрокинулся автобус, который перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», — сказала она.После падения автобуса в море в Темрюкскую больницу были доставлены восемь человек, состояние пятерых оценивается как тяжёлое, сообщил представитель МЧС.«Восемь госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу. Пять человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней степени тяжести», — цитирует собеседника РИА Новости.В приёмном отделении Таманской участковой больницы сообщили, что пассажиры автобуса получили преимущественно травмы рук, ног и сотрясения.«У нас отделение центральной больницы, мы приняли пострадавших и отправили в Темрюк, потому что у нас нет травматологического отделения. Приняли 18 человек, из них двое в тяжёлом состоянии, остальные — средней и легкой степени тяжести», — сообщили в приёмном отделении.Он добавил, что глубина моря в месте, куда съехал автобус, составляет около четырёх метров. Спасатели уже подняли транспортное средство на берег.«Автобус подняли краном на берег», — сообщили РИА Новости в главке МЧС.На месте падения автобуса работают водолазы из Крыма, которые занимаются поиском людей, сообщил представитель ведомства. К ликвидации происшествия привлечены более 80 человек и 27 единиц техники.«На месте работают, как минимум, 20 водолазов, две мобильные водолазные установки, организовано привлечение водолазов республики Крым», — цитирует РИА Новости собеседника в МЧС.По словам Петренко, сейчас следователи и криминалисты, прибывшие на место происшествия, устанавливают обстоятельства инцидента. Она подчеркнула, что в СК рассмотрят все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем, технической неисправностью автобуса или нарушением правил эксплуатации транспортного средства. По результатам проверки будут сделаны выводы о причинах произошедшего.Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что водитель автобуса не справился с управлением.«По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, и автобус упал в море со строящегося пирса», — рассказал он.