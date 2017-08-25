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Казахстанцам предложили доказывать в суде опасность вакцин

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 14:56
Казахстанцам предложили доказывать в суде опасность вакцин
Иллюстративное фото с сайта med88.ru
Казахстанцы могут в судебном порядке доказать, что та или иная вакцина опасна для здоровья. Об этом заявил представитель Комитета по делам религии Министерства по делам религии и гражданского общества Балгабек Мырзаев брифинге в СЦК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений" рассматривается вопрос прививок.

По словам Балгабека Мырзаева, среди отказавшихся от прививок половина в качестве причины указывает религиозные убеждения.

"В проекте закона штраф предусмотрен только за уклонение от противоэпидемических и противопаразитарных прививок. По другим вопросам, если гражданин в судебном порядке докажет, что эта вакцина опасна для здоровья, может не вакцинироваться. Но штраф в этих случаях не предусмотрен", - отметил он.

Напомним, министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о тенденции к росту отказов от вакцинации. За последние пять лет число отказов выросло более чем в три раза - с трех тысяч до 9,7 тысячи в 2016 году. Основными причинами отказов являются личные убеждения, их доля составляет 45 процентов, религиозные убеждения - 43 процента.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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nadiuna (Посетители) Сегодня, 17:56
...можно подумать суд(СИСТЕМА) пойдет против мин.здравоохранения(СИСТЕМА)...то есть рука против руки... bazar людей вообще за идиотов держат...омерзительно читать такие высказывания... huh
 
-2
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Abik (Посетители) Сегодня, 17:40
Гульнар Капарова - зачем цитировать тексты из интернета, если мед образования хватит, вот докажете это в суде, что вакцина влияет на мозги. lol
Если не хотите превратиться в Бангладеш, то вакцинируемся господа.
Не заметил, что в Бангладеше живут одни батыры не вакционированные и живут 120 лет. lol

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 15:19
Он походу самый умный.
 
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 Гульнар Капарова (Посетители) Сегодня, 15:11
Чисто мое мнение, любые прививки угнетают иммунитет и влияют на центральную нервную систему, от рождения мы все имеем определенный запас иммунитета и не надо никакой химии для его поддержания, природа все предусмотрела. Главный враг всех эпидемий антисанитария и не соблюдение личной гигиены. А так же не правильное питание, надо отказаться от пищи с добавлением всяких консервантов, усилителей вкуса, подсластителей. Здоровый образ жизни и физкультура, вот что надо продвигать, а не пугать штрафами, мы сами несем ответственность за здоровье наших детей, и никто из родителей не хочет, чтоб болел его ребенок. Поэтому родителями движет инстинкт самосохранения и недоверие к нынешней медицине(которая превратилась в бизнес), при отказе от прививок.
 
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  • nadiuna
 xerox (Посетители) Сегодня, 15:06
Очередная бесполезная статья.
Лада.
Претензия НЕ в ваш адрес.
 
 

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