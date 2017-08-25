Казахстанцам предложили доказывать в суде опасность вакцин

Казахстанцы могут в судебном порядке доказать, что та или иная вакцина опасна для здоровья. Об этом заявил представитель Комитета по делам религии Министерства по делам религии и гражданского общества Балгабек Мырзаев брифинге в СЦК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений" рассматривается вопрос прививок.
По словам Балгабека Мырзаева, среди отказавшихся от прививок половина в качестве причины указывает религиозные убеждения.
"В проекте закона штраф предусмотрен только за уклонение от противоэпидемических и противопаразитарных прививок. По другим вопросам, если гражданин в судебном порядке докажет, что эта вакцина опасна для здоровья, может не вакцинироваться. Но штраф в этих случаях не предусмотрен", - отметил он.
Напомним, министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о тенденции к росту отказов от вакцинации. За последние пять лет число отказов выросло более чем в три раза - с трех тысяч до 9,7 тысячи в 2016 году. Основными причинами отказов являются личные убеждения, их доля составляет 45 процентов, религиозные убеждения - 43 процента.
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