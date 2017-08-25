В министерстве объяснили, зачем нужно защищать права атеистов

Оскорбление атеистов назвали проявлением религиозного экстремизма. В Министерстве по делам религий и гражданского общества объяснили, зачем нужен штраф за оскорбление чувств атеистов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В проекте закона мы пытаемся защитить и права атеистов. В нашей стране каждый вправе выбрать и исповедовать определенную религию, но и вправе придерживаться атеистических взглядов. Каждый свободен в этом. Но сейчас в обществе тех, кто не исповедует религию, обвиняют в безбожии и называют "кафирами". И в этом усматриваются элементы запугивания", - пояснил начальник управления религиоведческой экспертизы Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Балгабек Мырзаев на брифинге в СЦК.



"Это одно из проявлений религиозного экстремизма. Поэтому в новом законопроекте мы рассматриваем не только права исповедующих религию, но и права атеистов", - подчеркнул он.



Мырзаев отметил, что в рамках проекта закона предусматривается наказание за оскорбление равно как чувств верующих, так и чувств атеистов. Это штраф от 100 МРП.



Напомним, в проекте закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений" предлагается законодательно запретить одеяния, которые не позволяют определить лицо, а также ввести штраф за отказ от противоэпидемических и противопаразитарных прививок.