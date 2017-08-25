В Казахстане в скором времени подорожают авиабилеты

В Казахстане в скором времени поднимутся цены на авиабилеты. Дело в том, что в аэропорту Алматы планируют провести масштабную модернизацию. Покрывать расходы будут за счет увеличения тарифов на билеты, сообщает NUR.KZ со ссылкой на телеканал КТК.



Предстоящая модернизация аэропорта повысит его безопасность и будет стоить, по предварительным подсчетам, 1 миллиард 700 миллионов тенге.



«И ту модернизацию, которую он планирует провести за счет авиаперевозчиков, и получается, как конечный результат пойдет увеличение стоимости тарифов, сейчас в аэропорту все ресурсы и все как бы возможности позволяют произвести», – поясняет менеджер по правовым связям с госорганами АО «Air Astana» Евгений Аксенов.



Авиационная безопасность за такую цену не по карману и аэропорту. Поэтому и решили пересмотреть тарифы на обслуживание рейсов.



Национальный авиаперевозчик тоже задумался о расходах. Ведь для них это означает повышение стоимости услуг за все наземное обслуживание.



Если верить расчетам авиакомпании, то они будут дополнительно платить в год почти 400 миллионов тенге. А это, в свою очередь, сразу скажется на цене путешествий, правда, не существенно.



По мнению сотрудников самого аэропорта, билет подорожает всего на 168 тенге внутри страны, а за рубеж – на 636. Но сами перевозчики пока никаких цифр не озвучивают.



«На сегодняшний день нужно линейку модернизационную поднять на уровень именно высокоэффективных оборудований, чтобы наши рабочие процессы вкупе с данным оборудованием давали эффект именно упреждения и предупреждения проноса запрещенных предметов на борт», – говорит вице-президент по безопасности АО «Международный аэропорт Алматы» Алибек Мажикенов.



Международный аэропорт Алматы объявил о повышении тарифов еще в начале года, однако с таким решением отечественные авиаперевозчики не согласны.



В Комитете гражданской авиации прошли публичные слушания.



«Данная инвестпрограмма будет способствовать повышению качества услуг, улучшению качества досмотров ручной клади, багажа, новые рентгено-проекционные установки являются двухпроекционными, в отличие от однопроекционных, что позволяет минимум в три раза увеличить скорость обслуживания пассажиров», – утверждает начальник отдела ценообразования АО «Международный аэропорт Алматы» Арнат Ахметжанов.



Эти доводы не впечатлили казахстанских авиаперевозчиков.



По сведениям "Air Astana» у одного из самых прибыльных аэропортов Казахстана есть возможность самостоятельно модернизироваться, не делая этого за счет потребителей.



В случае, если подорожание все-таки состоится, авиаперевозчики будут вынуждены поднять цены на билеты.



«Мы не преследуем такой цели увеличивать тарифы, но, если на авиаперевозчиков лягут дополнительные нагрузки то, соответственно, итоговый шаг – это не только «Air Astana», все авиаперевозчики, возможно, будут вынуждены перекладывать или компенсировать за счет других ресурсов», – комментирует Евгений Аксенов.



Инвестиционная программа международного аэропорта рассчитана на 5 лет с ежегодным ростом тарифа.



Вышеуказанная заявка пока находится на стадии рассмотрения, но уже 24 сентября будет принято окончательное решение. Тогда-то и будет известно, придется ли казахстанцам снова переплачивать за перелет.