Почему подняли цены на парковку в аэропорту Астаны

Низкий тариф позволял нелегальным таксистам "крутиться" возле парковки. Об этом заявил руководитель городского управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.



"Власти не собираются зарабатывать на этом. В первую очередь это безопасность. Те доходы, которые мы будем получать, идут на развитие транспортного сервиса. Тарифная сетка была разработана предыдущим руководством Astana LRT. Низкий тариф позволял нелегальным таксистам "крутиться" возле парковки, для них суточный тариф в две-три тысячи тенге роли не играет. Поэтому и были приняты такие высокие тарифы", – пояснил Игенбердинов.



Руководитель УПТ подчеркнул, что аналогичными мерами удалось навести порядок на старом железнодорожном вокзале.



"В свое время бесплатная парковка не позволяла нам проводить ряд мероприятий, таких как уборка в зимний период, к примеру", - отметил Игенбердинов.



Напомним, открытая платная парковка в столичном аэропорту рассчитана на 806 парковочных мест. Тарифы здесь следующие: до 30 минут - бесплатно, от 30 минут до 2 часов - 400 тенге, с 2 часов до 24 часов - 1500 тенге в час, или 33 000 тенге за первые сутки простоя, с 24 часов и более - 2500 тенге в час, или 60 000 тенге в сутки, начиная со вторых суток.



Кроме того, для всех желающих имеется более дешевая охраняемая долгосрочная крытая парковка, ее стоимость две тысячи тенге в сутки. Там предусмотрено 266 машиномест. Также для удобства пассажиров, провожающих и встречающих вблизи крытой парковки имеется бесплатная стоянка на 543 автомобиля.



Напомним, скандал вокруг платной парковки в аэропорту "Нурсултан Назарбаев" разгорелся, когда олимпийский чемпион по боксу, депутат Мажилиса Серик Сапиев возмутился высокими ценами. В это же время о счете за парковку на 57 тысяч тенге заявил популярный певец Кайрат Баекенов.



Позже представителям компании Astana LRT пришлось объяснить обсуждаемый в Сети счет за парковку в 1,4 миллиона тенге.