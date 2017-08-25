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Когда отменят визы в ОАЭ для казахстанцев

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 19:00
Когда отменят визы в ОАЭ для казахстанцев
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
В октябре-ноябре казахстанцы смогут летать в Объединенные Арабские Эмираты без виз на срок до 30 дней, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт МИД РК.

Казахстанская сторона завершила внутригосударственные процедуры для вступления в силу документа, предусматривающего освобождение от виз граждан двух государств, владельцев общегражданских паспортов, на срок до 30 дней. Об этом заявил посол Казахстана в ОАЭ Кайрат Лама Шариф во время встречи с директором департамента консульской службы МИД ОАЭ Ясером аш-Шимали.

В свою очередь Ясер аш-Шимали информировал о том, что эмиратская сторона завершает внутригосударственные процедуры для вступления в силу подписанного двустороннего протокола, позволяющего безвизовые поездки граждан Казахстана в ОАЭ.

После утверждения постановления правительства ОАЭ в сентябре 2017 года все государственные органы Эмиратов, а также международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и других эмиратов будут проинформированы об этом и внесут корректировки и изменения в свои внутренние правила.

По мнению директора ДКС МИД ОАЭ, ориентировочный срок вступления в силу безвизового режима для граждан Казахстана - октябрь-ноябрь 2017 года.

23 мая 2017 года в Астане по итогам переговоров министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахаяном был подписан протокол о взаимных безвизовых поездках граждан - владельцев общегражданских паспортов РК и ОАЭ.
Источник: Tengrinews.kz
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