Когда отменят визы в ОАЭ для казахстанцев

В октябре-ноябре казахстанцы смогут летать в Объединенные Арабские Эмираты без виз на срок до 30 дней, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт МИД РК.



Казахстанская сторона завершила внутригосударственные процедуры для вступления в силу документа, предусматривающего освобождение от виз граждан двух государств, владельцев общегражданских паспортов, на срок до 30 дней. Об этом заявил посол Казахстана в ОАЭ Кайрат Лама Шариф во время встречи с директором департамента консульской службы МИД ОАЭ Ясером аш-Шимали.



В свою очередь Ясер аш-Шимали информировал о том, что эмиратская сторона завершает внутригосударственные процедуры для вступления в силу подписанного двустороннего протокола, позволяющего безвизовые поездки граждан Казахстана в ОАЭ.



После утверждения постановления правительства ОАЭ в сентябре 2017 года все государственные органы Эмиратов, а также международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и других эмиратов будут проинформированы об этом и внесут корректировки и изменения в свои внутренние правила.



По мнению директора ДКС МИД ОАЭ, ориентировочный срок вступления в силу безвизового режима для граждан Казахстана - октябрь-ноябрь 2017 года.



23 мая 2017 года в Астане по итогам переговоров министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахаяном был подписан протокол о взаимных безвизовых поездках граждан - владельцев общегражданских паспортов РК и ОАЭ.