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Противостояние Mercedes и BMW на дороге в Каскелене: полиция ищет водителей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:24
Противостояние Mercedes и BMW на дороге в Каскелене: полиция ищет водителей
Кадры из видео
Видео противостояния Mercedes и BMW на дороге, которое бурно обсуждают в Казнете, прокомментировали в полиции. Как сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе ДВД Алматинской области, установлено, что действие было снято в Каскелене.

"Размещенное в Интернете видео нами изучено. Установлено, что действие происходит в городе Каскелен по улице Абылай хана. Дату события и водителей, находившихся за рулем автомашин, установить пока не удалось. Ориентировка на авто уже распространена среди сотрудников дорожно-патрульной полиции. Автомашина BMW, у которой проглядывается госномер, зарегистрирована в соседней Жамбылской области и, возможно, она уже выехала за территорию региона, в связи с чем ориентировка на авто также направлена в МПС ДВД Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Ранее сообщалось, что полиция Жамбылской области изучает видео с участием двух автомобилей, водители которых устроили противостояние и гонку на дороге. Инцидент запечатлели очевидцы, которые ехали следом. В ролике видно, как две иномарки - Mercedes и BMW - не уступают друг другу дорогу, создавая аварийную ситуацию. При этом они столкнулись несколько раз боками. На одной из машин ГРНЗ Жамбылской области.

Происходящее вызвало осуждение комментаторов в соцсетях.

Источник: Tengrinews.kz
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