Казахстан на 4-м месте по смертности среди молодежи в постсоветских странах

Уровень смертности среди молодежи в постсоветских странах

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором определены самые опасные страны для молодежи.Уровень смертности среди молодого поколения в глобальном масштабе значительно сократился. Так, с 2000-го по 2015-й год он уменьшился на 21%. Однако этот показатель продолжает оставаться на высоком уровне.Среди 184 стран мира самой опасной страной для молодежи является Сьерра-Леоне.В этой стране коэффициент смертности среди молодежи на 100 000 человек составляет 671. Второй страной стоит печально известная Сирия, где на 100 000 человек приходится 579 случаев со смертельным исходом. Третье место занимает Кот-д’Ивуар, где смертность среди молодежи достигает 574 случаев на каждые 100 тыс. молодых людей.Что касается самой безопасной страны, то лидером является Кипр, где уровень смертности среди молодежи составляет 21 чел. на 100 тысяч. Второе место по благополучию занимает Люксембург (22 чел. на 100 тыс.), Испания (25 чел. на 100 тыс.), а также Дания и Мальта (по 26 чел.). В Великобритании и Японии этот показатель составляет 33 чел. на 100 тыс., в Греции – 45 чел. на 100 тыс.Четверку основных причин смерти молодежи составляют:— ДТП,— пневмония,— самоубийства,— насилие.По данным исследования ВОЗ, самой распространенной причиной смерти среди молодежи являются дорожные аварии. Так, в 2015 году в ДТП погибло около 350 тыс. молодых людей.Примечательно, что проблема смерти молодых в ДТП охватывает все категории стран: развивающиеся и развитые.При этом, анализируя данные, довольно проблематично отследить тенденцию.Например, в Эквадоре в период с 2000 по 2015 год смертность в автомобильных авариях выросла на 110 процентов. За аналогичный период в Испании удалось сократить молодежную смертность на дорогах на 85 процентов.Очередным фактором смертности среди молодежи является насилие. Хотя здесь отмечаются позитивные сдвиги. Если брать за величину среднюю смертность в мире, она уменьшилась с 12 до 10 смертей на 100 тыс. человек, что составляет снижение на 14 процентов. Это довольно существенный прогресс. Вместе с тем, нельзя забывать, что это средний показатель по миру, который довольно проблематично применить к странам Латинской Америки, где он традиционно высок. Речь идет о Бразилии, Венесуэле, Гондурасе, Колумбии и Сальвадоре.Так, например, в Сальвадоре показатель смертности среди молодежи от насилия в 2015 году составил 104 на 100 тыс. человек. Если сравнивать Сальвадор с Японией, то в последней случаев насилия в 500 раз меньше. Что касается среднего показателя по миру, в Сальвадоре он выше практически в 10 раз.Кстати, по данному параметру (смертность среди молодежи от насилия) отмечается некоторого рода коллизия. Так, несмотря на то, что в Сирии на протяжении последних лет постоянно ведутся масштабные боевые действия (война), уровень смертности среди молодежи от насилия гораздо ниже, чем в Бразилии.Самоубийства среди молодежи продолжают оставаться в четверке основных факторов. В год в мире накладывают на себя руке порядка 70 тыс. подростков. Здесь присутствуют разные причины — как участие в печально известных играх в соцсетях, так и личные взаимоотношения подростков. Также на высоком уровне продолжает оставаться смертность подростков во время тяжелых родов или последствий аборта.Самоубийство является наиболее распространенной причиной смерти молодых людей в Великобритании.Данные ВОЗ свидетельствуют о росте разницы уровней смертности среди молодежи в развитых и развивающихся странах. При этом на постсоветском пространстве ситуация обстоит не лучшим образом.Так, лидером в печальном соревновании является Россия, где смертельные случаи среди молодежи составляют 178 на 100 тыс. человекВторое место занимает Туркменистан (141 на 100 ты. чел.). На третьем месте расположилась Украина (135 на 100 тыс. чел.). Четвертое место занимает Казахстан, где отмечается 129 случаев на 100 тыс. человек.Самой благополучной страной на постсоветском пространстве является Армения, где показатель молодежной смертности составляет 58 случаев на 100 тыс. человек. Не отстают от лидера Азербайджан (60 на 100 тыс. чел.) и Грузия (61 на 100 тыс. чел.) Примечательно, что тройку лидеров на постсоветском пространстве также не обошли боевые действия, однако предпринимаемые руководством республик меры сделали свое дело.По данным ВОЗ, ежедневно по всему миру умирает более трех тысяч подростков. В год в мире погибает 1 млн 200 тыс подростков. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что данный показатель мог значительно уменьшиться, если бы молодежь знала элементарные правила безопасности и вовремя получала необходимую психологическую помощь.