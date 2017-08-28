Казахстанцы стали пить больше алкоголя

Казахстанцы стали употреблять больше крепких алкогольных напитков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.kz.Как сообщают аналитики, по итогам первого полугодия реализация большинства алкогольных напитков на внутреннем рынке выросла ощутимо заметнее, чем безалкогольных. Так, продажи коньячных напитков подскочили на 56,1 процента за год, вина - на 17,9 процента, пива - на 13,1 процента. Реализация минеральной воды и прочих безалкогольных напитков увеличилась лишь на 6,6 процента. Однако стоит отметить, что и продажи водки и ликероводочной продукции также увеличились совсем незначительно - всего на 3,1 процента.Кроме того, отмечается значительный прирост в сфере производства крепких спиртных напитков, так, например, выпуск коньяка увеличился сразу на 67,5 процента за год, до 5,48 миллиона литров. Также значительно выросло производство ликерной продукции: +46,6 процента за год, до 1,54 миллиона литров. А вот выпуск водки, напротив, сократился: -8,1 процента за год, до 15,13 миллиона литров по итогам января-июля 2017.Для напитков небольшой крепости также наблюдается подъем производства: выпуск вин увеличился на 14,1 процента за год, до 18,11 миллиона литров; пива - на 12,3 процентов, до 335,55 миллиона литров.Кроме того, аналитики агентства отметили удорожание алкогольной продукции в Казахстане. Цена на водку выросла на 1,5 процента за месяц и на 13,3 процента за год - до 2 302,1 тенге за литр в августе 2017. Дороже всего стоила водка в Астане - 3 050 тенге за литр, +14,9 процента за год.