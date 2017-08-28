«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 28 Августа
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.85 KZT
  • €1 = 392.86 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы стали пить больше алкоголя

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Казахстанцы стали пить больше алкоголя
Фото из открытых источников
Казахстанцы стали употреблять больше крепких алкогольных напитков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.kz.

Как сообщают аналитики, по итогам первого полугодия реализация большинства алкогольных напитков на внутреннем рынке выросла ощутимо заметнее, чем безалкогольных. Так, продажи коньячных напитков подскочили на 56,1 процента за год, вина - на 17,9 процента, пива - на 13,1 процента. Реализация минеральной воды и прочих безалкогольных напитков увеличилась лишь на 6,6 процента. Однако стоит отметить, что и продажи водки и ликероводочной продукции также увеличились совсем незначительно - всего на 3,1 процента.

Кроме того, отмечается значительный прирост в сфере производства крепких спиртных напитков, так, например, выпуск коньяка увеличился сразу на 67,5 процента за год, до 5,48 миллиона литров. Также значительно выросло производство ликерной продукции: +46,6 процента за год, до 1,54 миллиона литров. А вот выпуск водки, напротив, сократился: -8,1 процента за год, до 15,13 миллиона литров по итогам января-июля 2017.

Для напитков небольшой крепости также наблюдается подъем производства: выпуск вин увеличился на 14,1 процента за год, до 18,11 миллиона литров; пива - на 12,3 процентов, до 335,55 миллиона литров.

Казахстанцы стали пить больше алкоголя


Кроме того, аналитики агентства отметили удорожание алкогольной продукции в Казахстане. Цена на водку выросла на 1,5 процента за месяц и на 13,3 процента за год - до 2 302,1 тенге за литр в августе 2017. Дороже всего стоила водка в Астане - 3 050 тенге за литр, +14,9 процента за год.

Казахстанцы стали пить больше алкоголя
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 13:58
В то время как в России давно пошла мода на трезвость, и потребление спиртного снижается, у нас все на коньяк перешли! lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • _Китаец_
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:40
- Да, выпивали. Выпивали! И только для того, чтобы еще лучше видеть наше светлое будущее (с) Г.Хазанов dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика