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Выяснились подробности дерзкого ограбления в Темиртау

Просмотров:429 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Выяснились подробности дерзкого ограбления в Темиртау
Кадр из видео
Мужчина с кухонным ножом ограбил одно из отделений известной в Темиртау микрокредитной организации. Мужчина действовал очень нагло и был без маски, передает корреспондент NUR.KZ.

Преступление произошло днем 27 августа по проспекту Республики в Темиртау. Ограбление зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина зашел в отделение и заявил кассиру, что намерен ограбить кассу.

Он несколько раз подергал за ручку двери, а затем выбил стекло и проник в помещение. Угрожая ножом девушке, мужчина забрал из кассы все деньги. На попытки кассира остановить его, грабитель стал размахивать ножом. Он заявил девушке, что убьет ее, если она вздумает препятствовать ему.

В пресс-службе ДВД области прокомментировали данный инцидент. Согласно официальным данным, подозреваемый в совершении разборного нападения уже задержан.

"После ограбления в полицию обратилась 22 летняя менеджер. Она сообщила, что подозреваемый вынес из кассы 174 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе.

Сразу после поступившего заявления полицейские приступили к поискам. Подозреваемого удалось задержать "по горячим следам". Им оказался 30-летний житель города.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарядом батальона дорожно-патрульной полиции города Темиртау, "по горячим следам" задержан 30-летний житель города, который признался в совершении преступления и опознан потерпевшей.

Задержанный водворен в ИВС, проводится досудебное расследование по статье 192 часть 2 УК РК "Разбой", - добавили в ведомстве.

Напомним, видео дерзкого ограбления в Темиртау ранее появилось в соцсетях.

Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 15:01
началось, 90-е настали.
 
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  • мунайши73
  • Orion
 шаман (Посетители) Сегодня, 14:49
надо штрафануть и хозяев за экономию на безопасности - дверь должна быть железная на окнах решетка а желательно хотя бы трехслойное пуленепрабиваемое стекло

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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