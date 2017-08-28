Выяснились подробности дерзкого ограбления в Темиртау

Мужчина с кухонным ножом ограбил одно из отделений известной в Темиртау микрокредитной организации. Мужчина действовал очень нагло и был без маски, передает корреспондент NUR.KZ.Преступление произошло днем 27 августа по проспекту Республики в Темиртау. Ограбление зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина зашел в отделение и заявил кассиру, что намерен ограбить кассу.Он несколько раз подергал за ручку двери, а затем выбил стекло и проник в помещение. Угрожая ножом девушке, мужчина забрал из кассы все деньги. На попытки кассира остановить его, грабитель стал размахивать ножом. Он заявил девушке, что убьет ее, если она вздумает препятствовать ему.В пресс-службе ДВД области прокомментировали данный инцидент. Согласно официальным данным, подозреваемый в совершении разборного нападения уже задержан."После ограбления в полицию обратилась 22 летняя менеджер. Она сообщила, что подозреваемый вынес из кассы 174 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе.Сразу после поступившего заявления полицейские приступили к поискам. Подозреваемого удалось задержать "по горячим следам". Им оказался 30-летний житель города."В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарядом батальона дорожно-патрульной полиции города Темиртау, "по горячим следам" задержан 30-летний житель города, который признался в совершении преступления и опознан потерпевшей.Задержанный водворен в ИВС, проводится досудебное расследование по статье 192 часть 2 УК РК "Разбой", - добавили в ведомстве.Напомним, видео дерзкого ограбления в Темиртау ранее появилось в соцсетях.