Длина бороды и штанов не оговаривается в проекте закона о религии

Длина бороды и штанов не будет оговорена в проекте закона о религии. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по делам религии Еркин Онгарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Речь идет о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений".



"В настоящее время этот вопрос не рассматривается: ношение коротких брюк и бород. (...) В Таджикистане такие нормы приняты, есть нормы такие в Синцзянь-Уйгурском автономном округе - определенные правила, нормативные акты, которые регулируют эти вопросы. Мы на сегодняшний день таких норм не принимаем. В любом случае для реализации закона нужны какие-то подзаконные нормативные акты. Во время реализации этих соответствующие госорганами в дальнейшем какие-то шаги должны быть предусмотрены", - пояснил Онгарбаев.



Ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о девушках в черных одеяниях. "В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороды и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне", - сказал Глава государства.



Напомним, в рамках законопроекта предлагается запретить ношение одежды, препятствующей распознаванию лица.