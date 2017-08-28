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В школьную программу в Казахстане введут учебник "Общество и религия"

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 17:02
В школьную программу в Казахстане введут учебник "Общество и религия"
Иллюстративное фото
Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана совместно с министерством образования и науки работают над новым учебником. Пособие "Общество и религия" введут в школьную программу не позднее 2018 года. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, передает Today.kz.

"Совместно с министерством образования и науки идет работа над редакцией нового учебника "Общество и религия". В учебнике усилен контент по пропаганде светских устоев государства", - рассказал Ермекбаев.
Также министр добавил, что ввести учебник могут либо во второй половине 2017-2018 учебного года, либо уже в следующем учебном году.

Изменения внесут и в систему высшего образования Казахстана. К примеру, в вузах некоторых регионов страны появятся кафедры религиоведения.

"С учетом отдельных аспектов развития религиозной ситуации прорабатывается открытие специальности "религиоведение" в одной из западных областей, а также в Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях", - отметил министр.

Это позволит, по мнению Ермекбаева, подготовить необходимых светских специалистов в регионах, где есть риски распространения деструктивных религиозных течений среди молодежи.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Ян
 Sazan (Посетители) Сегодня, 19:27
Прогуливать хотел написать
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 19:05
Если мой сын будет продавать эти уроки, даже скутер ему куплю
 
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  • Sazan
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:17
Надеюсь там не будут навязывать какое нибудь вероисповедание! А то уже столько религиозных фанатиков развелось, что каждый день теракты!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • Kirilka
  • 1001
  • Sazan
 Странник (Посетители) Сегодня, 17:36
Пособие "Общество и религия" введут в школьную программу


Ещё что введёте? Может хватит экспериментов?

Где есть закон там нет свободы!
 
 

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