В школьную программу в Казахстане введут учебник "Общество и религия"

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана совместно с министерством образования и науки работают над новым учебником. Пособие "Общество и религия" введут в школьную программу не позднее 2018 года. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, передает Today.kz.



"Совместно с министерством образования и науки идет работа над редакцией нового учебника "Общество и религия". В учебнике усилен контент по пропаганде светских устоев государства", - рассказал Ермекбаев.

Также министр добавил, что ввести учебник могут либо во второй половине 2017-2018 учебного года, либо уже в следующем учебном году.



Изменения внесут и в систему высшего образования Казахстана. К примеру, в вузах некоторых регионов страны появятся кафедры религиоведения.



"С учетом отдельных аспектов развития религиозной ситуации прорабатывается открытие специальности "религиоведение" в одной из западных областей, а также в Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях", - отметил министр.



Это позволит, по мнению Ермекбаева, подготовить необходимых светских специалистов в регионах, где есть риски распространения деструктивных религиозных течений среди молодежи.