В школьную программу в Казахстане введут учебник "Общество и религия"

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана совместно с министерством образования и науки работают над новым учебником. Пособие "Общество и религия" введут в школьную программу не позднее 2018 года. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, передает Today.kz.
"Совместно с министерством образования и науки идет работа над редакцией нового учебника "Общество и религия". В учебнике усилен контент по пропаганде светских устоев государства", - рассказал Ермекбаев. Также министр добавил, что ввести учебник могут либо во второй половине 2017-2018 учебного года, либо уже в следующем учебном году.
Изменения внесут и в систему высшего образования Казахстана. К примеру, в вузах некоторых регионов страны появятся кафедры религиоведения.
"С учетом отдельных аспектов развития религиозной ситуации прорабатывается открытие специальности "религиоведение" в одной из западных областей, а также в Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях", - отметил министр.
Это позволит, по мнению Ермекбаева, подготовить необходимых светских специалистов в регионах, где есть риски распространения деструктивных религиозных течений среди молодежи.
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