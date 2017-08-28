«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 28 Августа
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.85 KZT
  • €1 = 392.86 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Госслужащих Казахстана могут наказать за посещение мечети в рабочее время

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 18:04
Госслужащих Казахстана могут наказать за посещение мечети в рабочее время
Иллюстративное фото: advantour.com
Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев сообщил, что в Казахстане могут ввести наказание для госслужащих, которые посещают религиозные учреждения в рабочее время, передает Sputnik Казахстан.

В апреле министр сообщил о том, что со стороны общественности предлагается ограничить участие госслужащих в религиозных службах в рабочее время.

По его словам, в действующем этическом кодексе предусмотрено, что госслужащий не должен публично демонстрировать свою принадлежность к той или иной религии.

Кроме этого в трудовом законодательстве предусмотрена норма о том, что сотрудник учреждения в рабочее время должен находится на своем рабочем месте и исполнять служебные обязанности.

Вопрос относительно посещения мечетей, церквей и других религиозных учреждений в рабочее время лежит в плоскости этики госслужащего и в плоскости соблюдения трудового законодательства, добавил министр.

"Есть предложение о том, чтобы ввести ответственность за нарушение этического кодекса, а для того, чтобы была ответственность, нужно такую норму закрепить в законе. Возможно, это будет сделано. Сейчас этот вопрос обсуждается", — сказал Ермекбаев на пресс-конференции.
Источник: Nur.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:19
За прогул увольнять! Религиозный фанатизм не оправдание для прогулов! Работать надо!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика