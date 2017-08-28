Госслужащих Казахстана могут наказать за посещение мечети в рабочее время

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев сообщил, что в Казахстане могут ввести наказание для госслужащих, которые посещают религиозные учреждения в рабочее время, передает Sputnik Казахстан.
В апреле министр сообщил о том, что со стороны общественности предлагается ограничить участие госслужащих в религиозных службах в рабочее время.
По его словам, в действующем этическом кодексе предусмотрено, что госслужащий не должен публично демонстрировать свою принадлежность к той или иной религии.
Кроме этого в трудовом законодательстве предусмотрена норма о том, что сотрудник учреждения в рабочее время должен находится на своем рабочем месте и исполнять служебные обязанности.
Вопрос относительно посещения мечетей, церквей и других религиозных учреждений в рабочее время лежит в плоскости этики госслужащего и в плоскости соблюдения трудового законодательства, добавил министр.
"Есть предложение о том, чтобы ввести ответственность за нарушение этического кодекса, а для того, чтобы была ответственность, нужно такую норму закрепить в законе. Возможно, это будет сделано. Сейчас этот вопрос обсуждается", — сказал Ермекбаев на пресс-конференции.
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