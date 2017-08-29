«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 29 Августа
+29...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.44 KZT
  • €1 = 397.89 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нацбанк Казахстана выпустил "монету благополучия"

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 10:45
Нацбанк Казахстана выпустил "монету благополучия"
Фото: today.kz
Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение коллекционную биколорную монету "Монета Благополучия" ("Черепаха") номиналом 100 тенге, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.
Монета выполнена в виде медальона-оберега.

В основу графической композиции монеты вошли две трактовки символа черепахи в китайской мифологии: черепаха как символ долголетия, удачи и благополучия; и легенда о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой. На аверсе монеты в центральной части расположена надпись "100 ТЕҢГЕ", обозначающая номинал, в обрамлении национального орнамента.

На реверсе монеты изображена черепаха с нанесенным на панцирь стилизованным изображением девяти цифр "Магического квадрата Ло Шу".

Она изготовлена в биколорном исполнении массой 39,3 грамма (кольцо – из серебра 925/1000 пробы массой 19,3 грамма, диск – из тантала массой 20 грамм). Максимальный тираж – 2,5 тысячи штук.

Нацбанк Казахстана выпустил "монету благополучия"


Монеты сделана в соответствии с Соглашением о выпуске и продаже монет между Национальным банком Республики Казахстан, Монетным двором Польши и республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан".

"В соответствии с данным Соглашением часть тиража (максимально две тысячи штук) реализуется Национальным банком на внутреннем рынке Казахстана, часть тиража реализуется Монетным двором Польши за пределами Казахстана", - сообщает пресс-служба Нацбанка.
Источник: today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Лесник (Посетители) Сегодня, 11:40
В основу графической композиции монеты вошли две трактовки символа черепахи в китайской мифологии: черепаха как символ долголетия, удачи и благополучия; и легенда о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой

Ну что, может, пора уже обучать казахстанских учителей китайскому языку? Да здравствует четырехязычие!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Димон (Посетители) Сегодня, 11:32
Лучше бы выпустили монету "верность слову". Эти когда даёшь обещания, или просто языком чешешь, а исполнять сказанное все равно необходимо sila !
Помните, нам кое-кто говорил что в случае чего сообщит об девальвации chih ...

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Ну Ну
 Orion (Посетители) Сегодня, 11:27
Покупая эту монету, задумайтесь, чьё благополучие вы пополняете.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика