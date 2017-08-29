Нацбанк Казахстана выпустил "монету благополучия"

Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение коллекционную биколорную монету "Монета Благополучия" ("Черепаха") номиналом 100 тенге, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.Монета выполнена в виде медальона-оберега.В основу графической композиции монеты вошли две трактовки символа черепахи в китайской мифологии: черепаха как символ долголетия, удачи и благополучия; и легенда о магическом квадрате Ло Шу, который обладает мощной защитной силой. На аверсе монеты в центральной части расположена надпись "100 ТЕҢГЕ", обозначающая номинал, в обрамлении национального орнамента.На реверсе монеты изображена черепаха с нанесенным на панцирь стилизованным изображением девяти цифр "Магического квадрата Ло Шу".Она изготовлена в биколорном исполнении массой 39,3 грамма (кольцо – из серебра 925/1000 пробы массой 19,3 грамма, диск – из тантала массой 20 грамм). Максимальный тираж – 2,5 тысячи штук.Монеты сделана в соответствии с Соглашением о выпуске и продаже монет между Национальным банком Республики Казахстан, Монетным двором Польши и республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан"."В соответствии с данным Соглашением часть тиража (максимально две тысячи штук) реализуется Национальным банком на внутреннем рынке Казахстана, часть тиража реализуется Монетным двором Польши за пределами Казахстана", - сообщает пресс-служба Нацбанка.