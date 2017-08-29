Министр финансов высказался о криптовалютах

Министр финансов Бахыт Султанов прокомментировал растущую популярность криптовалют, отметив, что единого мнения по ним еще не существует, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В экспертных кругах много различных мнений относительно развития криптовалют. Есть мнение о том, что это наиболее надежная система обмена. С другой стороны, есть мнение, поскольку она не регулируется, здесь могут возникать условия для надувания определенных пузырей", - сообщил министр финансов.



Султанов отметил, что ведомство внимательно изучает как текущую ситуацию на рыке криптовалют, так и в целом сами подходы и информационные технологии.



"Например, принцип блокчейна мы хотим применять в системе налогового администрирования. Здесь мы достаточно активно с нашими коллегами, в том числе зарубежными, этот вопрос изучаем", - отметил министр.



Ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил ввести в мире единую криптовалюту, отметив, что она позволит избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на рынках.



Напомним, терминалы для покупки криптовалюты Bitcoin за наличные деньги планируют установить в Астане, Шымкенте и Бишкеке. Отмечается, что криптовалюты на данный момент в Казахстане не регулируются. Между тем в Павлодаре появилось объявление о продаже автомобиля за биткоины. Автор объявления выставил на продажу Mercedes-Benz E 200 и запросил за него 5 биткоинов.