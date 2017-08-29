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Граждан Таджикистана законом обязали носить национальные наряды

Просмотров:27 Опубликовано: Сегодня, 13:40
Граждан Таджикистана законом обязали носить национальные наряды
Фото: © РИА Новости/Искандар Аминов
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил поправку в закон "Об упорядочении традиций и обрядов", согласно которой граждане теперь обязаны носить национальную одежду, сообщает L!FE.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Согласно поправке, граждане обязаны знать государственный язык и носить национальные наряды. За нарушение этого пункта предусмотрено наказание. "Сегодня президентом Республики Таджикистан подписан закон "О внесении изменений и дополнений в закон… "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", - отмечается в сообщении.

Представители Комитета по делам женщин и семьи уверены, что таким образом в стране борются с непристойными нарядами, которые противоречат культуре Таджикистана.

Напомним, ранее школьницам в этой стране запретили носить хиджабы и мини-юбки. "Школьницам Таджикистана в период пребывания в школах запрещается ношение хиджаба, узких, порванных джинсов, мини- и узких юбок, ношение более одной серьги на ушах, яркого или броского макияжа. Школьникам не разрешается ношение бород и длинных волос, серег, длинных ногтей, колец, ношение джинсов им разрешается только в зимний сезон", - говорится в сообщении. Министерство образования также запретило учащимся школ иметь татуировки, носить футболки с рекламными надписями и изображениями государственной символики других стран. Нельзя будет приходить на занятия в спортивной одежде, за исключением уроков физкультуры.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 13:49
Хм, интересное начинание. Только как бы после этого мировой главнюк срочно не озаботился отсутствием демократии в этой стране. А то ишь чего, так и бакс им не указ станет dada
 
 

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